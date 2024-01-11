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Akyazı'da Fırtına koptu! Trabzonspor evinde Samsunspor'u mağlup etti

Süper Lig'de heyecan 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi rahat kazanan Karadeniz Fırtınası, Samsunspor'u evinde 2-0 mağlup etti.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 19:01 Güncelleme 11 Ocak 2024, 21:57
Akyazı’da Fırtına koptu! Trabzonspor evinde Samsunspor’u mağlup etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



17. dakikada ceza yayı gerisinden Emre Kılınç'ın sert şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

21. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın arkasında Benkovic, yatarak kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.



33. dakikada Alim Öztürk'ün hatalı geri pasında ceza alanı içinde Visca, bomboş durumda topla buluştu. Ancak kaleci Okan Kocuk, Visca'nın ayağına doğru yatarak meşin yuvarlağı kornere çelip büyük tehlikeyi önledi.

40. dakikada Bennaser'in ceza alanı içine havalandırdığı topa arka direkte Emre Kılınç kafa ile vurdu ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.



41. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, çizgi önünde Haluk Mustafa Tan, tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı çizgisindeki Visca'nın ortasında, altıpas içinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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