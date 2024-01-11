Abdullah Avcı’dan Samsun maçı öncesi oyuncularına mesaj: Taraftar için oynayın

Göreve geldikten sonra Trabzonspor'u çıkışa geçiren Abdullah Avcı, Samsunspor maçı öncesi futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Rakiplerinin artı ve eksilerini anlatan Avcı, oyuncularından 3 puan istedi.
Göreve geldikten sonra Trabzonspor'u çıkışa geçiren Abdullah Avcı, Samsunspor maçı öncesi futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Rakiplerinin artı ve eksilerini anlatan Avcı, oyuncularından 3 puan istedi.
EVİMİZDE MUTLAKA KAZANMALIYIZ
Sahasındaki son 2 maçta 5 puan kaybı yaşayan Fırtına'nın teknik patronu, Samsunspor ile ilgili hem görüntülü analizlerini paylaştı hem de oyunculardan beklentilerini anlattı.
Basit hata yapılmamasını isteyen Avcı'nın, "Artık evimizde kazanmamız gerekiyor. Sizlerin kalitesine güveniyorum. Alacağımız galibiyet, ligdeki pozitif gidişatımızı sürdürmek açısından çok değerli. Taraftarlarımız için oynayın ve 3 puanı alın" dediği öğrenildi.