Karagümürük farklı kazandı

Fatih Karagümrük ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında karşılaştı. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 4-1 kazandı.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 23'te, 38'de 41'de Rohden ve 52'de Lasagna kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 45+2'de Boa Morte'den geldi.

KARAGÜMRÜK 20 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, ligdeki puanını 20 yaptı. Kayserispor ise 29 puanda kaldı. Gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanda Beşiktaş ile karşılşacak. Kayserispor ise Galatasaray'a konuk olacak.