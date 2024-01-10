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Dzeko'dan gol şov!

Süper Lig'in 16.hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor karşısında ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Sarı lacivertli ekibin Boşnak golcüsü Dzeko ilk yarıda attığı 3 golle hat-trick yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 20:59 Güncelleme 10 Ocak 2024, 21:04
Dzeko’dan gol şov!

Süper Lig'in 16.hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertli ekip maçın ilk yarısını 5-0 önde kapattı.

DZEKO HAT-TRİCK YAPTI
Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko ise ilk yarıda attığı 3 gol ile hat-trick yaptı. Yıldız golcü bu sezon ikinci kez bir maçta 3 gol attı. Dzeko bu sezon ayrıca ilk penaltı golünü atmış oldu.

ICARDİ İLE FARKI AÇIYOR
Dzeko attığı 3 gol ile ligde gol sayısını 16 yaparak en yakın rakibi Icardi'nin 4 gol önüne geçti ve gol krallığında zirvedeki yerini perçinledi.

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