Dzeko’dan gol şov!

Süper Lig'in 16.hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertli ekip maçın ilk yarısını 5-0 önde kapattı.

DZEKO HAT-TRİCK YAPTI

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko ise ilk yarıda attığı 3 gol ile hat-trick yaptı. Yıldız golcü bu sezon ikinci kez bir maçta 3 gol attı. Dzeko bu sezon ayrıca ilk penaltı golünü atmış oldu.

ICARDİ İLE FARKI AÇIYOR

Dzeko attığı 3 gol ile ligde gol sayısını 16 yaparak en yakın rakibi Icardi'nin 4 gol önüne geçti ve gol krallığında zirvedeki yerini perçinledi.