



Bu sezon Alman ekibi Union Berlin ile 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen 36 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu 1 de gol katkısında bulundu. Bonucci geçtiğimiz yaz İtalyan devi Juventus ile yollarını ayırmış ve Alman takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bonucci için şimdiye kadar 107 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

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