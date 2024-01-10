Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaştı. Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı Kanarya'nın yıldız oyuncuyla 6 aylık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu bugün Türkiye'ye getirmek istediği bildirildi.
Bu sezon Alman ekibi Union Berlin ile 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen 36 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu 1 de gol katkısında bulundu. Bonucci geçtiğimiz yaz İtalyan devi Juventus ile yollarını ayırmış ve Alman takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bonucci için şimdiye kadar 107 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.