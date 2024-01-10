Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay gönderme

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında konuk ettiği Konyaspor'u 7-1'lik skorla mağlup ederek haftayı lider tamamlamayı garantilerken karşılaşmanın son anlarında Galatasaray'a olay bir gönderme yapıldı.

Süper Lig'de konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk kez 7 gol atarken sarı-lacivertliler son 2 lig maçında 12 gol kaydetti.

EN GOLCÜ TAKIM FENERBAHÇE

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon hücumdaki verimliliği istatistiklere de yansıtan Fenerbahçe, 3 kez 5 gol atarken, bugün de 7 gollü galibiyete ulaştı. Süper Lig'in en çok gol atan takımı olan Kanarya, 19 hafta sonunda gol sayısını 56'ya yükseltti.

Geçtiğimiz pazar günü ligde İstanbulspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, son 2 lig maçında 12 gole imza attı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltirken, yeşil-beyazlılar 18 puanda kaldı.

MAÇ SONU GALATASARAY GÖNDERMESİ

Sarı lacivertlilerin Konyaspor'u 7-1'le bozguna uğrattığı maçın son anlarında ezeli rakip Galatasaray'a gönderme yapıldı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada skorbordda kısa süreliğine Galatasaray logosu yer aldı.

Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmaya gönderme olarak algılandı.