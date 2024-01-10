Beşiktaş’a kötü haber! Sanches Kartal’ın teklifini geri çevirdi

Devre arasında PSG'ye geri dönmesi beklenen yıldız oyuncunun kariyerini hangi takımda sürdüreceği ise büyük merak konusu. Portekizli ünlü gazeteci Bruno Andrade, Renato Sanches'in Beşiktaş'ın yanı sıra PAOK ve Olympiakos'un da teklifini geri çevirdiğini iddia etti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun PSG ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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