Abdullah Avcı ile U15 oyuncusu arasında keyifli sohbet: Yine yan pas diyorlar!

DAVINSON SİVAS'TA YOK Galatasaray'da dün yapılan idmanda da takımla birlikte çalışmayan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Sivasspor maçında forma giyemeyecek. 27 yaşındaki oyuncunun yerine Victor Nelsson'un forma giyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE OBRA'YI ÜZDÜ THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, eski koçu Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı ağırladı. İlk periyodu 19-31'le geride kapatan Kanarya, ikinci periyotta farkı 5'e düşürdü: 43- 48. Üçüncü çeyrekte 68-64 öne geçen Sarı-Lacivertliler, güçlü rakibini 91-76 mağlup etti. Fenerbahçe'de Tyler Dorsey 24 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko 12. galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertli takım bir sonraki maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.



LARSEN'E GÖZ KIRPTI

Trabzonspor'dan ayrılığı gündemde olan Larsen'in adı Malmö ile anılıyor. Malmö'nün hocası Henrik Rydström, "Larsen iyi bir oyuncu. Burada da bir bağlantı var ama Anton'a da (Malmö'nün sağ beki büyük saygı duyuyoruz" dedi.



GÖZTEPE'DEN DEFANSA TAKVİYE

Göztepe, CSKA 1948'de forma giyen 28 yaşındaki stoper Heliton'u transfer etti. Yapılan açıklamada, "1995 doğumlu defans oyuncusu Heliton ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.



KAZANMAK İSTİYORUZ

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçıyla ilgili, "Taraftarımızın desteğiyle, alnımızın akıyla, Allah'ın izniyle inşallah kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.



KARTAL REYER KARŞISINDA

Eurocup A Grubu'nda 14. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, bugün İtalyan takımı Umana Reyer'e konuk olacak. Palasport Taliercio'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.



BAŞAKŞEHİR PAŞA'YI ÜÇLEDİ

Süper Lig'de iki İstanbul takımının mücadelesinde kazanan konuk ekip oldu. Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. 24. dakikada Deniz Türüç'ün asistinde Serdar Gürler topu ağlara yolladı: 0-1. 54'te Philippe Keny skoru 2-0'a getirdi. Son sözü 68'de Jerome Opoku söyledi.





SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA

Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'de Hatayspor-Gaziantep FK ve Karagümrük-Kayserispor maçları oynanacak. Saat 20.00'de ise Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk edecek.





ASLAN'A ABD'Lİ PİVOT

G.Saray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyuncu Teaira Mc- Cowan'ı kadrosuna dahil etti. 2.01 boyundaki McCowan pivot mevkinde oynuyor.





DAKAR'DA 4. ETAP LOEB'İN

2024 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo kazandı. Bugün 5. etap koşulacak.



6 KULÜP PFDK'LIK OLDU

Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzon, Fenerbahçe, Kayseri ve Sivas kulüplerinin yanı sıra Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu da PFDK'ya sevk edildi.