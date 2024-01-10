PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Abdullah Avcı ile U15 oyuncusu arasında keyifli sohbet: Yine yan pas diyorlar!

Abdullah Avcı’nın genç Alperen ile sohbeti çok konuşuldu. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ocak tarihli TAKVİM yurttan ve dünyadan spor haberleri şöyle...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ocak 2024 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:00
Abdullah Avcı ile U15 oyuncusu arasında keyifli sohbet: Yine yan pas diyorlar!

Abdullah Avcı'nın menisküs ameliyatı olacak olan U15 Takım kaptanı Alperen Çakıroğlu ile diyaloğu çok konuşuldu. A.A: A takım ile ilgili düşüncelerin neler? A.Ç: Daha hızlı öne gidebiliriz. A.A: Önde adam yoksa ne yapacağız, geri mi döneceğiz, yana mı oynayacağız. A.Ç: Top bizde kalacak. A.A: Doğru bir cevap verdi. Ben bunu anlatamıyorum bizim orada. 1.5 sene ligin en fazla dikine pas atan takımıyız, şampiyon olduk, ikinci sene de öyle. Anlatamıyoruz, yok, yine yan pas diyorlar. Dikine pas yapabilmen için yan yapman lazım. A.Ç: Biraz hazırlık pasından sonra. A.A: Ne güzel, aynı dili konuşuyoruz. Sezon başında bekliyorum.

FENERBAHÇE'NİN KONUĞU KONYA
Fenerbahçe, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde bugün TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. F.Bahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan'ın cezaları bitti. Bu üç futbolcu, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda bugün sahada olacak.


SAMET'E TERİM KANCASI
Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçeli oyuncuya gözünü dikti. Terim, Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydın'ı transfer etmek istiyor. 29 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmelere başlayan Panathinaikos, kısa süre içerisinde imzaları attırmak istiyor.



WEST BROMWİCH İLE CARDİFF UMUT'U İSTİYOR
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin ardında 2. yedek forvet pozisyonunda kalan Umut Nayir ile West Bromwich ve Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City'nin ilgilendiği bildirildi. Umut Nayir'i Konyaspor da istiyor.


SERGEN'DEN SİFTAH
Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor, deplasmanda Pendik'i 1-0 yendi. Sergen hoca, Antalyaspor'un başındaki 2. maçında ilk kez galip geldi. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 19. dakikada Bahadır Öztürk kaydetti. Antalya puanını 28'e yükseltti.


ALANYA'DA KAZANAN YOK
Süper Lig'de Alanya ile A.Gücü 1-1 berabere kaldı. İki takım maçı 10 kişi tamamlarken goller Balkovec ve Radakovic'ten geldi. Hakem, Direnç Tonusluoğlu, 75'te aşırı yağış nedeniyle maçı durdurdu. Topun sekip sekmediğini kontrol ettikten sonra maçı devam ettirdi.


MONTELLA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ziyaretlerini sürdürüyor. Önceki gün Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı ıziyaret eden İtalyan teknik adam dün de Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ile görüştü. Florya'daki buluşmada, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün de yer aldı.



ASLAN SİVAS'A BİLENİYOR
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


DAVINSON SİVAS'TA YOK
Galatasaray'da dün yapılan idmanda da takımla birlikte çalışmayan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Sivasspor maçında forma giyemeyecek. 27 yaşındaki oyuncunun yerine Victor Nelsson'un forma giyeceği öğrenildi.


FENERBAHÇE OBRA'YI ÜZDÜ
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, eski koçu Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı ağırladı. İlk periyodu 19-31'le geride kapatan Kanarya, ikinci periyotta farkı 5'e düşürdü: 43- 48. Üçüncü çeyrekte 68-64 öne geçen Sarı-Lacivertliler, güçlü rakibini 91-76 mağlup etti. Fenerbahçe'de Tyler Dorsey 24 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko 12. galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertli takım bir sonraki maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.


LARSEN'E GÖZ KIRPTI
Trabzonspor'dan ayrılığı gündemde olan Larsen'in adı Malmö ile anılıyor. Malmö'nün hocası Henrik Rydström, "Larsen iyi bir oyuncu. Burada da bir bağlantı var ama Anton'a da (Malmö'nün sağ beki büyük saygı duyuyoruz" dedi.


GÖZTEPE'DEN DEFANSA TAKVİYE
Göztepe, CSKA 1948'de forma giyen 28 yaşındaki stoper Heliton'u transfer etti. Yapılan açıklamada, "1995 doğumlu defans oyuncusu Heliton ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.


KAZANMAK İSTİYORUZ
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçıyla ilgili, "Taraftarımızın desteğiyle, alnımızın akıyla, Allah'ın izniyle inşallah kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.


KARTAL REYER KARŞISINDA
Eurocup A Grubu'nda 14. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, bugün İtalyan takımı Umana Reyer'e konuk olacak. Palasport Taliercio'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR PAŞA'YI ÜÇLEDİ
Süper Lig'de iki İstanbul takımının mücadelesinde kazanan konuk ekip oldu. Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. 24. dakikada Deniz Türüç'ün asistinde Serdar Gürler topu ağlara yolladı: 0-1. 54'te Philippe Keny skoru 2-0'a getirdi. Son sözü 68'de Jerome Opoku söyledi.


SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA
Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'de Hatayspor-Gaziantep FK ve Karagümrük-Kayserispor maçları oynanacak. Saat 20.00'de ise Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk edecek.


ASLAN'A ABD'Lİ PİVOT
G.Saray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyuncu Teaira Mc- Cowan'ı kadrosuna dahil etti. 2.01 boyundaki McCowan pivot mevkinde oynuyor.


DAKAR'DA 4. ETAP LOEB'İN
2024 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo kazandı. Bugün 5. etap koşulacak.

6 KULÜP PFDK'LIK OLDU
Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzon, Fenerbahçe, Kayseri ve Sivas kulüplerinin yanı sıra Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu da PFDK'ya sevk edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Villadaki kaçak raporlanacak
İşte T10F’den ilk görüntüler | Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg dünya sahnesinde! Yeni modelin özellikleri neler? Ne zaman yollarda olacak?
Hangi Kredi
SON DAKİKA