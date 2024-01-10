Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bet konuştu: "Aydınlık günler bizi bekliyor"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Siyah-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un basın toplantısında önemli açıklamalara imza attı. Arat, "Biz Beşiktaş'ı güneşli günlerde görmedik ki karanlıkta terk edelim. Beşiktaş'ı aydınlık günler bekliyor. Siz, bu aydınlık günlerin camiamızdaki en büyük habercisi olacaksınız. Mister, size ve ekibinize güveniyoruz" diye konuştu.



Arat, "Henüz 30 günlük yönetimken hak etmediğimiz tepkilerle karşılaştık. Çok kapsamlı çalışmalarımız oldu. Bu sürede iyi çalıştık. Dediğim gibi 15'e yakın teknik direktör ile görüştük.