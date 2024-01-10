Beşiktaş, Çaykur Rize’yi 4-0 yendi! Yeni hocası Fernando Santos’a ’hoş geldin’ hediyesi verdi



YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR

Beşiktaş altyapısının Türk futboluna sunduğu Semih Kılıçsoy, şans buldukça kendisini göstermeye devam ediyor. 18 yaşındaki kanat oyuncusu Rize ağlarına gönderdiği 2 golle üst üste 3. Süper Lig maçında fileleri sarsmayı başardı. Genç futbolcu daha önce Hatay ve Kasımpaşa'ya da gol atmıştı. Semih'in ligdeki gol sayısı böylelikle 4'e yükseldi. Genç isim, 1 gol de Avrupa kupalarında kaydetmişti.



DIŞ SAHAYI SEVİYOR

Beşiktaş evinde üst üste 3 maç kaybederken, deplasmanda 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı.



FERNANDO SANTOS MAÇI TRIBÜNDEN IZLEDI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, dün uçakla Rize-Artvin Havalimanına gitti. Portekizli teknik adam, kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi.



ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK

Beşiktaş'ta Milot Rashica harika bir gol atarak herkese şapka çıkarttı. Kosovalı futbolcu henüz 4. dakikada kimsenin beklemediği anda sol ayağıyla nefis vurdu. Bu sezon ligde 3. golünü atan Rashica, yaklaşık 4 ay sonra fileleri sarstı. Yıldız isim, "Olmayı istediğim pozisyonlar tam da gol attığım pozisyonlar. Zaman zaman deniyorum bunları, bugün de gol oldu. Hücumda çok çalışkandık ve iyi bir iş çıkardık bugün" diye konuştu.



4 DEĞİŞİKLİKLE MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş son oynanan Kasımpaşa maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Necip, Muleka, Salih Uçan ve Emrecan Terzi'nin yerine Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Demir Ege Tıknaz ve Umut Meraş formayı giydi.

21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Rizespor'a karşı oynadığı son 21 maçta yenilgi yüzü görmedi. Siyah-Beyazlılar, 6 beraberlik, 15 galibiyet aldı.



BU İPTAL TARTIŞILDI

Çaykur Rizespor, 28. dakikada Adolfo Gaich ile skoru 1-1'e getirdi. Fakat VAR, gol pozisyonu öncesinde ofsayt olduğunu konusunda uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen golü iptal etti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN