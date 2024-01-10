Milan Bardakcı’ya kancayı taktı! İtalyan devi, Galatasaray’ın yıldız stoperinin peşinde

Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla alkış toplayan ve Konya maçında attığı iki golle takıma önemli bir 3 puan kazandıran Abdülkerim Bardakcı'ya talip çıktı. Milan'ın başarılı stoperle ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.





Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin Abdülkerim'i çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor. Milan kulübünün yöneticilerinin uzun zamandır 29 yaşındaki defans oyuncusunu takip ettikleri son oynanan Konyaspor maçını da statta izledikleri öğrenildi.