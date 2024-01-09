Yine yeniden Kadıköy! Fenerbahçe eski golcüsü Serdar Dursun’u kadrosuna katacak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken takımda yaşanacak ayrılıklar da gündemde. Sarı lacivertliler, ara transferde forvet rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe'de oldukça etkisiz bir performans gösteren ve aynı zamanda daha fazla süre almak istediği bir takıma gitmek isteyen Umut Nayir ise takımdan ilk ayrılacak isim olacak.

Umut'un, Konya ile anlaştığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Karagümrük'te forma giyen deneyimli futbolcu Serdar Dursun'un takıma geri dönmesini talep etti.