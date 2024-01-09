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Yine yeniden Kadıköy! Fenerbahçe eski golcüsü Serdar Dursun’u kadrosuna katacak

Beklenen performansın uzağında kalan ve daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek isteyen Umut Nayir, Konya ile anlaştı F.Bahçe, eski golcüsü Serdar Dursun’u kadrosuna katacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Yine yeniden Kadıköy! Fenerbahçe eski golcüsü Serdar Dursun’u kadrosuna katacak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken takımda yaşanacak ayrılıklar da gündemde. Sarı lacivertliler, ara transferde forvet rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe'de oldukça etkisiz bir performans gösteren ve aynı zamanda daha fazla süre almak istediği bir takıma gitmek isteyen Umut Nayir ise takımdan ilk ayrılacak isim olacak.

Umut'un, Konya ile anlaştığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Karagümrük'te forma giyen deneyimli futbolcu Serdar Dursun'un takıma geri dönmesini talep etti.


SERDAR SICAK BAKIYOR...
Daha önce ondan çok fazla verim aldığını ifade eden Kartal'ın, aynı zamanda yerli oyuncu olması sebebiyle bu talepte bulunduğu öğrenildi. Serdar Dursun'un da yeniden Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

2020 ile 2023 yılları arasında 3 sezon Fenerbahçe formasını giyen Serdar Dursun sezon başında Karagümrük'e transfer olmuştu. 32 yaşındaki Serdar Dursun 10 kez A Milli Takım forması giydi.

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