Wilfried Zaha 7. golünü attı! Asistle şimdiden 9 gole katkıda bulundu

İlk haftalarda takımına istediği katkıyı veremeyen Zaha için sosyal medyada "Öldü, bitti" yorumları yapılmıştı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu önceki gün Konyaspor'a attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 7 gole ulaştı.

Gollerinin yanına 2 de asist ekleyen tecrübeli futbolcu böylelikle şimdiden 9 gole katkı sağlamış oldu. Her geçen gün oyunun üstüne koyan Zaha'nın çift haneli skor katkısı yapıp yapamayacağı merak konusu. Fildişili yıldız Sivas deplasmanında da Icardi'nin yokluğunda takımının en büyük kozlarından biri olacak.