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Wilfried Zaha 7. golünü attı! Asistle şimdiden 9 gole katkıda bulundu

Galatasaray’ın öldü bitti denilen yıldızı Wilfried Zaha bu sezon 7 gol, 2 asistle şimdiden 9 gole katkıda bulundu. Her geçen gün oyunun üstüne koyan Zaha'nın çift haneli skor katkısı yapıp yapamayacağı merak konusu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Wilfried Zaha 7. golünü attı! Asistle şimdiden 9 gole katkıda bulundu

Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak renklerine bağladığı Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha son haftalardaki artan performansıyla kendisini eleştirenlere vevap vermeyi sürdürüyor.

İlk haftalarda takımına istediği katkıyı veremeyen Zaha için sosyal medyada "Öldü, bitti" yorumları yapılmıştı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu önceki gün Konyaspor'a attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 7 gole ulaştı.

Gollerinin yanına 2 de asist ekleyen tecrübeli futbolcu böylelikle şimdiden 9 gole katkı sağlamış oldu. Her geçen gün oyunun üstüne koyan Zaha'nın çift haneli skor katkısı yapıp yapamayacağı merak konusu. Fildişili yıldız Sivas deplasmanında da Icardi'nin yokluğunda takımının en büyük kozlarından biri olacak.

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