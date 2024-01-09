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Beşiktaş Çaykur Rize deplasmanına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 16.hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılşacak. Süper Lig'de zor günler geçiren Siyah beyazlı ekipte takımın başına geçtiğimiz günlerde Fernando Santos getirilmişti. Portekizli teknik adamın bu akşam takımın başında sahaya çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 11:40 Güncelleme 09 Ocak 2024, 11:45
Beşiktaş Çaykur Rize deplasmanına çıkıyor! İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 16.hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda
oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


Siyah-Beyazlı ekip ligde oynadığı son karşılaşmada evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Çaykur Rizespor ise sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etmişti.


MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Benhur Keser, Verasenovic, Zeqiri, Gaich

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Emrecan, Amir, Gedson, Tayfur, Rashica, Semih, Cenk Tosun.

ÇAYKUUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.


BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.

FERNANDO SANTOS TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Fernando Santos, Çaykur Rizespor maçını tribünden takip edecek. Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın başında, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi Serdar Topraktepe sahaya çıkacak. Santos'un ilk maçı 13 Ocak'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşması olacak.

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