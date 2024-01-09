Beşiktaş Çaykur Rize deplasmanına çıkıyor! İşte muhtemel 11’ler



BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK VAR



Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.

FERNANDO SANTOS TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Fernando Santos, Çaykur Rizespor maçını tribünden takip edecek. Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın başında, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi Serdar Topraktepe sahaya çıkacak. Santos'un ilk maçı 13 Ocak'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşması olacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN