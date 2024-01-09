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Beşiktaş'ın ilk transferi Chelsea'den! Stopere Malang Sarr hamlesi...

Afrika basını, Beşiktaş’ın Premier Lig ekibi Chelsea’den Malang Sarr ile anlaştığını ancak; daha iyi seçenekler ve değişen şartlar nedeniyle genç futbolcunun şimdilik bekletildiğini duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Beşiktaş’ın ilk transferi Chelsea’den! Stopere Malang Sarr hamlesi...

İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Senegal kökenli Fransız futbolcu Malang Sarr, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. Afrika basınında yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşma sağladı.



Ancak; Siyah-Beyazlılar'ın daha iyi seçenekler ve değişen şartlar gereği 24 yaşındaki oyuncuyu şimdilik beklettiği ifade edildi. Stopere mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Fernando Santos'un fikrini alacağı ve Portekizli hocaya Newcastle United'da oynayan 30 yaşındaki Jamaal Lascelles'i de sunduktan sonra bu konuda net bir karar verilebileceği gelen haberler arasında.

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