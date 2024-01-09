Beşiktaş’ın ilk transferi Chelsea’den! Stopere Malang Sarr hamlesi...





Ancak; Siyah-Beyazlılar'ın daha iyi seçenekler ve değişen şartlar gereği 24 yaşındaki oyuncuyu şimdilik beklettiği ifade edildi. Stopere mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Fernando Santos'un fikrini alacağı ve Portekizli hocaya Newcastle United'da oynayan 30 yaşındaki Jamaal Lascelles'i de sunduktan sonra bu konuda net bir karar verilebileceği gelen haberler arasında.

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