Arda Güler’in formalarına yoğun talep! Alımların büyük bir kısmı Türkiye’den...

Arda Güler, Real Madrid'in 3-1 galip gelerek son 16 turuna kaldığı müsabakadaki performansıyla takdir toplarken, taraftarların da gözüne girdi. 18 yaşındaki futbolcunun sahadaki başarısının yanı sıra saha dışında yaşanan beklenmedik bir gelişme de İspanyolları şaşırttı.

Defensa Central'ın haberine göre; cumartesi günü oynanan maçtan bu yana Real Madrid ürünlerinin satıldığı sanal mağazada Arda Güler'in formalarına yönelik taleplerde büyük bir artış gerçekleşti. Arda formalarıyla ilgili alımların büyük bir kısmının Türkiye'den yapıldığı belirtildi.