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Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Milli Takım Yardımcı Antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 16:09 Güncelleme 08 Ocak 2024, 16:09
Vincenzo Montella’dan Fenerbahçe’ye ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Milli Takım Yardımcı Antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Süper Lig 16'ncı hafta erteleme müsabakasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin antrenmanını izleyen A Milli Futbol Takımı yetkilileri, antrenman sonrası Sportif Direktör Mario Branco, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.


Futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden A Milli Futbol Takımı yetkilileri, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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