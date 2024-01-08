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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu sezon başında olduğu gibi kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerde ilk hedef stoper takviyesi. Çağlar Söyüncü ve Savic gibi isimlerle görüşen Kanarya, rotayı dünyaca ünlü yıldıza çevirdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 10:26 Güncelleme 08 Ocak 2024, 10:26
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, 19. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder'in şov yaptığı maçta rakibini 5-1 mağlup etti. Milli yıldız, 4 gol atarak maça damga vurdu.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Bu skorun ardından puanını 47'ye yükselten Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önünde yer alarak haftayı lider tamamladı.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

GÖZLER TRANSFERDE!

Ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrildi.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Sarı lacivertliler; stoper, orta saha ve kanat transferi yapmak istiyor.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Becao'nun sakatlanması, Djiku'nun Afrika Kupası'nda olması ve Samet Akaydin'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle İsmail Kartal önceliğini stoper bölgesine verdi.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Bu doğrultuda daha önce Çağlar Söyüncü ve Savic isimleri masaya gelse de sarı lacivertli ekip rotayı dünyaca ünlü yıldıza çevirdi.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

BONUCCI BOMBASI

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için dünyaca ünlü bir stoperle masaya oturuyor.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Sarı lacivertliler, Union Berlin'den ayrılması beklenen deneyimli İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Fenerbahçe'nin teknik heyeti, savunma hattındaki kalitesini artırmak ve gelecek maçlarda daha güvenli bir performans sergilemek amacıyla Bonucci ile yapılan görüşmelerde önemli adımlar attı.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca Juventus ve Milan gibi önemli kulüplerde gösterdiği performansla futbolseverlerin takdirini kazandı.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Fenerbahçe'nin, Bonucci'nin transferi konusundaki girişimleri sürerken, taraftarlar da bu potansiyel transferle heyecanlanmaya başladı.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

İtalyan stoper, güçlü fizik yapısı ve liderlik özellikleriyle biliniyor, bu da Fenerbahçe'nin savunma hattına önemli bir katkı sağlayabileceği anlamına geliyor.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Fenerbahçe'nin transferdeki bu girişimi, takımın gelecek hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti
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