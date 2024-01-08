Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız! Görüşme resmileşti

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, 19. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, 19. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder'in şov yaptığı maçta rakibini 5-1 mağlup etti. Milli yıldız, 4 gol atarak maça damga vurdu.
Bu skorun ardından puanını 47'ye yükselten Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önünde yer alarak haftayı lider tamamladı.
GÖZLER TRANSFERDE!
Ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrildi.
Sarı lacivertliler; stoper, orta saha ve kanat transferi yapmak istiyor.
Becao'nun sakatlanması, Djiku'nun Afrika Kupası'nda olması ve Samet Akaydin'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle İsmail Kartal önceliğini stoper bölgesine verdi.
Bu doğrultuda daha önce Çağlar Söyüncü ve Savic isimleri masaya gelse de sarı lacivertli ekip rotayı dünyaca ünlü yıldıza çevirdi.
BONUCCI BOMBASI
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için dünyaca ünlü bir stoperle masaya oturuyor.
Sarı lacivertliler, Union Berlin'den ayrılması beklenen deneyimli İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı.
Fenerbahçe'nin teknik heyeti, savunma hattındaki kalitesini artırmak ve gelecek maçlarda daha güvenli bir performans sergilemek amacıyla Bonucci ile yapılan görüşmelerde önemli adımlar attı.
36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca Juventus ve Milan gibi önemli kulüplerde gösterdiği performansla futbolseverlerin takdirini kazandı.
Fenerbahçe'nin, Bonucci'nin transferi konusundaki girişimleri sürerken, taraftarlar da bu potansiyel transferle heyecanlanmaya başladı.
İtalyan stoper, güçlü fizik yapısı ve liderlik özellikleriyle biliniyor, bu da Fenerbahçe'nin savunma hattına önemli bir katkı sağlayabileceği anlamına geliyor.
Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Fenerbahçe'nin transferdeki bu girişimi, takımın gelecek hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.