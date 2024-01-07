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Beşiktaş'ın yeni teknik dikretörü Fernando Santos oldu! Peki Fernando Santos kimdir? Hangi başarılara imza attı?

Son dakika haberleri..  Beşiktaş'ın yeni teknik dikretörü belli oldu. Siyah-beyazlı takımın yeni hocası Fernando Santos oldu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 18:41 Güncelleme 07 Ocak 2024, 18:55
Beşiktaş’ın yeni teknik dikretörü Fernando Santos oldu! Peki Fernando Santos kimdir? Hangi başarılara imza attı?

Son dakika haberleri.. Beşiktaş'ın yeni teknik dikretörü belli oldu. Siyah-beyazlı takımın yeni hocası Fernando Santos oldu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu!



FERNANDO MANUEL COSTA SANTOS KİMDİR?
Dünyaca ünlü Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan yeni hocamız oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı. Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi. Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı. Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde geldi. Son olarak Polonya Milli Takımında görev alan yeni Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos ve ekibine Beşiktaşımızda başarılar diliyoruz.

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