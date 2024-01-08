Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Kaldığı yerden devam"





FATİH TERİM'Lİ PANA YİNE GÜLDÜ

Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı 2. maçta Panaitolikos'u 2-1 yendi. Panathinaikos'a galibiyeti, 51 ve 89'da Andraz Sporar'ın golleri getirdi. Panaitolikos'ta Levan Shengelia, 90+2'de sonucu ilan etti. Pana, maç fazlasıyla 40 puana çıktı ve 38 puanlı PAOK'u geçip lider oldu.

MILAN'DAN KRUNIC REDDİ

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Rade Krunic ile ilgili Çizme'den flaş bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Milan, Fenerbahçe'nin Krunic için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Pazarlıkların devam ettiği ancak arada 2-3 milyon Euro'luk bir fark olduğu belirtildi. Bu arada Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada "İstediğimiz teklifi alamadık" dedi.

4 GOL ATAN İLK TAKIM OLDU

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe aldığı galibiyetle Süper Lig tarihine geçmeyi de başardı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında dört gol atan ilk takım oldu.



TADIC 4. KEZ PENALTI KAÇIRDI

Dün İstanbulspor karşısında maçın 2. yarısında bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Sırp sol kanat oyuncusu Dusan Tadic bu sezon 4. penaltısını kaçırmış oldu. Tadic bu penaltıların 3'ünü Süper Lig'de 1'ini ise Avrupa kupası maçında kaçırdı.

18'LİK DENİZ İLK MAÇINDA DEVLEŞTİ

Konyaspor'un 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında Galatasaray'a karşı mücadele etti. Konyaspor'da bu sezon yapılan 17 maçın tamamında kaleyi koruyan Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Galatasaray müsabakasının kadrosuna alınmamıştı.

İlk Süper Lig maçını oynayan genç file bekçisi yaptığı kurtarışlarla devleşti. Deniz sadece ilk yarıda 5 kurtarış yaparak bu sezon daha önceki 17 Süper Lig karşılaşmasında Konyaspor kalesini koruyan Paul Bernardoni'nin bir mücadeledeki en yüksek sayısını geride bıraktı (4; vs Kayseri & Alanya). Deniz toplamda 7 kurtarış yaptı.

YİĞİDO UYGUN ADIM

Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sivasspor, yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçı kazanmış oldu. Sivasspor'a 3 puan getiren golleri 23'de Arif Kocaman (kk), 90+3 (pen) ve 90+8'de Rey Manaj attı. Kayserispor'un tek sayısı ise 42'de Stephane Bahoken'den geldi. Sivaspor bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken, Kayserispor 29 puanda kaldı.

KOURBELIS'E TRANSFER İZNİ

Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis, bu hafta içinde kendisini isteyen kulüplerle görüşecek. İlk olarak Karagümrük ile masaya oturacak futbolcu, kulüpler anlaşırsa sözleşmeyi imzalayacak. Başakşehir, Pendik ve Konyaspor'un da istediği Kourbelis, Karagümrük ile anlaşamazsa diğer takımlarla görüşme yapacak.



SVENSSON TAŞ GİBİ ÇIKTI

Kara Kartal, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson ile önceki gün anlaşmıştı dün ise sağlık kontrolünden geçirdi. 30 yaşındaki yıldız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Jonas Svensson'un Kartal'dan yıllık 1 milyon Euro garanti maaş alacağı iddia edildi. Adana Demirspor'da görev aldığı 84 maçta 1 gol, 9 asist üreten, sağ bek ve sağ açıkta oynayabilen 1.70 boyundaki oyuncu, böylece Beşiktaş'ın devre arası dönemdeki ilk transferi oldu.



ORKUN BÜYÜK BİR GÜÇ

Portekiz basını, Benfica'nın Arouca'yı 3-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asist kaydeden milli futbolcumuz Orkun Kökcü ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Haberde, "Orkun, Benfica adına büyük bir güç" denildi.



CITY'NİN PLANI KIMMICH

Transfere odaklanan Manchester City, Bayern Münih'ten Joshua Kimmich'i kadrosuna katmak istiyor. Yaz döneminde yapılması planlanan transfer için City, 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı.



EFES, BURSA'DA KAZANDI

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 15. haftasında 3 maç oynandı. Lider Anadolu Efes, Bursa'yı 83-73 yendi. Darüşşafaka evinde Telekom'u 86-84 devirdi. A. Petkim ise Bodrum'u deplasmanda 80-62 ile yıktı.



YANKI'DAN ERKEN VEDA

Lüksemburg'daki Esch Alzette Tenis Turnuvası yarı finalinde milli tenisçimiz Yankı Erel, Büyük Britanyalı Jacob Fearnley ile karşılaştı. Erel, rakibine 2-0 kaybedip 25 bin dolar ödüllü turnuvadan elendi.

İYİ BİR SONUÇ İSTİYORUZ

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçı ile ilgili, "Çok iyi mücadele ederek ve iyi oynayarak sahamızda güzel bir sonuç almak istiyoruz " ifadelerini kullandı.



NADAL'A SAKATLIK ENGELİ

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan çekildi. 37 yaşındaki Nadal, "Melbourne seyircisi önünde oynayamamak benim için üzücü" dedi.



GENÇLER'DEN STOPER TAKVİYESİ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Manisa FK forması giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuzhan Berber'le sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere ön protokol imzaladı.