Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Kaldığı yerden devam"

Trabzonspor'a ilk kez 10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 de yenilgi almıştı. 233 gün sonra takıma dönen Avcı, 21 puanlık ilk dönemdeki performansını tekrarladı.
Trabzonspor'a ilk kez 10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 de yenilgi almıştı. 233 gün sonra takıma dönen Avcı, 21 puanlık ilk dönemdeki performansını tekrarladı.
Avcı, ilk döneminde 10 maçlık performansta tek yenilgisini evinde Galatasaray'a karşı 2-0'lık skor ile alırken ikinci dönemde de Kayserispor'a 1-0 kaybetti. Deneyimli teknik adam deplasmanda oynadığı 6 maçı ise kaybetmedi. Trabzonspor söz konusu maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik alarak başarılı bir görüntü sergiledi.
KENAN OYNADI JUVE KAZANDI
İtalya Ligi'nin 19. haftasında Juventus deplasmanda Salernitana'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi 39'da Giulio Maggiore ile öne geçti. Juve 65'te Samuel Iling-Junior ve 90+1'de Vlahovic'in golleriyle 2-1 kazandı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız 11'de başladığı maçta 68 dakika oynadı.
FATİH TERİM'Lİ PANA YİNE GÜLDÜ
Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı 2. maçta Panaitolikos'u 2-1 yendi. Panathinaikos'a galibiyeti, 51 ve 89'da Andraz Sporar'ın golleri getirdi. Panaitolikos'ta Levan Shengelia, 90+2'de sonucu ilan etti. Pana, maç fazlasıyla 40 puana çıktı ve 38 puanlı PAOK'u geçip lider oldu.
MILAN'DAN KRUNIC REDDİ
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Rade Krunic ile ilgili Çizme'den flaş bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Milan, Fenerbahçe'nin Krunic için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Pazarlıkların devam ettiği ancak arada 2-3 milyon Euro'luk bir fark olduğu belirtildi. Bu arada Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada "İstediğimiz teklifi alamadık" dedi.
4 GOL ATAN İLK TAKIM OLDU
Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe aldığı galibiyetle Süper Lig tarihine geçmeyi de başardı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında dört gol atan ilk takım oldu.
TADIC 4. KEZ PENALTI KAÇIRDI
Dün İstanbulspor karşısında maçın 2. yarısında bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Sırp sol kanat oyuncusu Dusan Tadic bu sezon 4. penaltısını kaçırmış oldu. Tadic bu penaltıların 3'ünü Süper Lig'de 1'ini ise Avrupa kupası maçında kaçırdı.
18'LİK DENİZ İLK MAÇINDA DEVLEŞTİ
Konyaspor'un 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında Galatasaray'a karşı mücadele etti. Konyaspor'da bu sezon yapılan 17 maçın tamamında kaleyi koruyan Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Galatasaray müsabakasının kadrosuna alınmamıştı.
İlk Süper Lig maçını oynayan genç file bekçisi yaptığı kurtarışlarla devleşti. Deniz sadece ilk yarıda 5 kurtarış yaparak bu sezon daha önceki 17 Süper Lig karşılaşmasında Konyaspor kalesini koruyan Paul Bernardoni'nin bir mücadeledeki en yüksek sayısını geride bıraktı (4; vs Kayseri & Alanya). Deniz toplamda 7 kurtarış yaptı.
YİĞİDO UYGUN ADIM
Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sivasspor, yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçı kazanmış oldu. Sivasspor'a 3 puan getiren golleri 23'de Arif Kocaman (kk), 90+3 (pen) ve 90+8'de Rey Manaj attı. Kayserispor'un tek sayısı ise 42'de Stephane Bahoken'den geldi. Sivaspor bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken, Kayserispor 29 puanda kaldı.
KOURBELIS'E TRANSFER İZNİ
Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis, bu hafta içinde kendisini isteyen kulüplerle görüşecek. İlk olarak Karagümrük ile masaya oturacak futbolcu, kulüpler anlaşırsa sözleşmeyi imzalayacak. Başakşehir, Pendik ve Konyaspor'un da istediği Kourbelis, Karagümrük ile anlaşamazsa diğer takımlarla görüşme yapacak.
SVENSSON TAŞ GİBİ ÇIKTI
Kara Kartal, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson ile önceki gün anlaşmıştı dün ise sağlık kontrolünden geçirdi. 30 yaşındaki yıldız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Jonas Svensson'un Kartal'dan yıllık 1 milyon Euro garanti maaş alacağı iddia edildi. Adana Demirspor'da görev aldığı 84 maçta 1 gol, 9 asist üreten, sağ bek ve sağ açıkta oynayabilen 1.70 boyundaki oyuncu, böylece Beşiktaş'ın devre arası dönemdeki ilk transferi oldu.
ORKUN BÜYÜK BİR GÜÇ
Portekiz basını, Benfica'nın Arouca'yı 3-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asist kaydeden milli futbolcumuz Orkun Kökcü ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Haberde, "Orkun, Benfica adına büyük bir güç" denildi.
CITY'NİN PLANI KIMMICH
Transfere odaklanan Manchester City, Bayern Münih'ten Joshua Kimmich'i kadrosuna katmak istiyor. Yaz döneminde yapılması planlanan transfer için City, 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
EFES, BURSA'DA KAZANDI
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 15. haftasında 3 maç oynandı. Lider Anadolu Efes, Bursa'yı 83-73 yendi. Darüşşafaka evinde Telekom'u 86-84 devirdi. A. Petkim ise Bodrum'u deplasmanda 80-62 ile yıktı.
YANKI'DAN ERKEN VEDA
Lüksemburg'daki Esch Alzette Tenis Turnuvası yarı finalinde milli tenisçimiz Yankı Erel, Büyük Britanyalı Jacob Fearnley ile karşılaştı. Erel, rakibine 2-0 kaybedip 25 bin dolar ödüllü turnuvadan elendi.
İYİ BİR SONUÇ İSTİYORUZ
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçı ile ilgili, "Çok iyi mücadele ederek ve iyi oynayarak sahamızda güzel bir sonuç almak istiyoruz " ifadelerini kullandı.
NADAL'A SAKATLIK ENGELİ
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan çekildi. 37 yaşındaki Nadal, "Melbourne seyircisi önünde oynayamamak benim için üzücü" dedi.
GENÇLER'DEN STOPER TAKVİYESİ
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Manisa FK forması giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuzhan Berber'le sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere ön protokol imzaladı.