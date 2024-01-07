Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Macar basınına konuşan baba Szalai, Galatasaray iddiaları hakkında açıklamada bulundu. İşte o sözler...

"BU TÜR HABERLER SİNİR BOZUCU"



"Bu tür haberler oldukça sinir bozucu. Asla asla deme ancak bu iddiaların gerçeklikle hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum.

"GALATASARAY DAHA ÖNCEDEN İSTEDİ"



"O zamanlar Fatih Terim, Galatasaray'ın teknik direktörüyken Attila Szalai'yi çok istemişti. Bu doğruydu ancak şu anda ortaya çıkan dedikodular hakkında bir bilgim yok."

TAKIMDAN AYRILACAK MI?



Attila Szalai'nin son durumu hakkında konuşan baba Szalai, "Ocak ayının ne getireceğini bilmiyorum. Daha fazla yedek kulübesinde oturması kimsenin çıkarına olmaz." dedi.