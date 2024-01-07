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Attila Szalai'nin babası resmen açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Stoper transferi için harekete geçen Galatasaray, listesine yıldız isimleri aldı. Girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılıların eski Fenerbahçeli Attila Szalai ile ilgilendiği iddia edilmişti. Macar stoperin babası, Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 15:24 Güncelleme 07 Ocak 2024, 15:24
Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Hoffenheim'dan ayrılması gündeme gelen Macar stoper Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması geldi.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Sol bek, orta saha ve stoper mevkilerine takviye düşünen Cimbom, girişimlerini hızlandırdı.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Victor Nelsson'un ayrılma ihtimalinin artması üzerine harekete geçen yönetim, stoper transferi için düğmeye bastı.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden kurmaylar, listesine yıldız isimleri aldı.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Stoper arayışında olan Aslan'ın, Hoffenheim'dan ayrılacağı öne sürülen Attila Szalai'nin peşine düştüğü iddia edilmişti.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Sarı-kırmızılıların başarılı savunmacıyı kiralamak istediği gündeme geldi.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Attila Szalai'nin babası, oğlunun son durumuyla ilgili konuştu.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Macar basınına konuşan baba Szalai, Galatasaray iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

İşte o sözler...

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

"BU TÜR HABERLER SİNİR BOZUCU"

"Bu tür haberler oldukça sinir bozucu. Asla asla deme ancak bu iddiaların gerçeklikle hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

"GALATASARAY DAHA ÖNCEDEN İSTEDİ"

"O zamanlar Fatih Terim, Galatasaray'ın teknik direktörüyken Attila Szalai'yi çok istemişti. Bu doğruydu ancak şu anda ortaya çıkan dedikodular hakkında bir bilgim yok."

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Attila Szalai'nin son durumu hakkında konuşan baba Szalai, "Ocak ayının ne getireceğini bilmiyorum. Daha fazla yedek kulübesinde oturması kimsenin çıkarına olmaz." dedi.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

25 yaşındaki futbolcunun çok çalıştığını ifade eden baba Szalai, oğlunun istediği süreleri bulamaması durumunda Hoffenheim'da kalmasının bir anlamı olmadığını ifade etti.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Öte yandan baba Szalai, yaklaşan Avrupa Şampiyonası açısından Attila Szalai'nin daha çok süre bulması gerektiğini belirtti.

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?

Bu sezon Hoffenhiem'da 5 maçta sahaya çıkan Attila Szalai, 334 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)

Attila Szalai’nin babası resmen açıkladı! Galatasaray’a gelecek mi?
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