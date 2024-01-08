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İngilizler duyurdu: Beşiktaş'ta stoper için sürpriz aday! Newcastle'ın kaptanı Lascelles gündemde

Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İngilizler, Beşiktaş’ın Newcastle’da oynayan Lascelles’i transfer etmek istediğini, tecrübeli stoperin de sıcak olduğunu iddia etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
İngilizler duyurdu: Beşiktaş’ta stoper için sürpriz aday! Newcastle’ın kaptanı Lascelles gündemde

Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İngiltere'den Daily Mail'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'i listesine aldı.

Sakatlığını atlatan Sven Botman'ın geri dönüşüyle birlikte forma giyme şansı iyice azalan İngiliz oyuncunun ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

Newcastle formasıyla 247 maça çıkan tecrübeli savunmacı, 15 gol atarken 4 de asist yaptı. Yöneticiler, yeni bir maceraya hazır olan Jamaal Lascelles'i uygun bir maliyetle transfer etmeyi amaçlıyor.

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