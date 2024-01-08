Santos bombası: Beşiktaş, Portekizli teknik adamla her konuda anlaştı

Santos, 6 maçta 3'er galibiyet ve yenilgi alınca bu görevden alınmıştı. Son olarak 2007 ile 2010 yılları arasında bir kulüp takımı olan PAOK'u çalıştıran Fernando Santos, kariyerinde 8 kupa kaldırdı.

Porto'da 1 lig, 2 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası alan Santos, AEK'a da 1 kupa aldı. En büyük başarısını ise 2016'da Avrupa Şampiyonu olarak Portekiz'de başardı. Santos 2019'da Uluslar Ligi'ni de kazandı.