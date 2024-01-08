Santos bombası: Beşiktaş, Portekizli teknik adamla her konuda anlaştı

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler yeni açıklanacak teknik direktöre çevrilmişi. Uzun bir süredir birden fazla alternatif üstünde duran kulüpte, belirsizlik çözüldü.
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler yeni açıklanacak teknik direktöre çevrilmişi. Uzun bir süredir birden fazla alternatif üstünde duran kulüpte, belirsizlik çözüldü.
Bruno Genesio ve Sergen Yalçın ile başlayan macera van Bronckhorst, Ivan Jovanovic ve Mircea Lucescu ile devam etmiş son olarak Ertuğrul Sağlam gündeme gelmişti. Ancak anlaşılan isim hiç konuşulmayan biri oldu.
Siyah- Beyazlılar, büyük bir bomba patlatarak, adını Portekiz Milli Takımı ile tüm dünyaya duyuran Fernando Santos'u getirdi. 2014 ile 2022 arasında tam 109 maç yöneten 69 yaşındaki teknik adam daha sonra 24 Ocak 2023'te Polonya Milli Takımı'nın başına geçmişti.
Santos, 6 maçta 3'er galibiyet ve yenilgi alınca bu görevden alınmıştı. Son olarak 2007 ile 2010 yılları arasında bir kulüp takımı olan PAOK'u çalıştıran Fernando Santos, kariyerinde 8 kupa kaldırdı.
Porto'da 1 lig, 2 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası alan Santos, AEK'a da 1 kupa aldı. En büyük başarısını ise 2016'da Avrupa Şampiyonu olarak Portekiz'de başardı. Santos 2019'da Uluslar Ligi'ni de kazandı.