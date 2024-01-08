Saf bir kalite: Real Madrid ile ilk maçına çıkan Arda Güler futboluyla İspanya’yı salladı!

AS Gazetesi ise Arda için "Kendinden çok emin" başlığını attı.

Relovo milli yıldız için "Takımın en iyilerdendi" derken, Defansa Central da Güler için, "Beklentileri haklı çıkardı" manşetini kullandı.

Sport ise 18'lik yıldız ile ilgili, "İlk yarım saatte dikkat çekici bir performans sergiledi. Takımın en iyi oyuncusuydu." dedi. Performansıyla alkış toplayan genç yıldızın Atletico Madrid maçında süre bulup bulamayacağı merak konusu.





ARDA GÜLER BİR CEVHER

Real Madrid forveti Joselu, Arda Güler ile ilgili çok çarpıcı sözlere imza attı. 33 yaşındaki forvet, "Arda Güler bir cevher. Arda Güler'e dedim ki, 'Sahaya çık ve oyundan keyif al'. Ona sahip çıkmalı ve destek olmalıyız. Çünkü gerçekten çok iyi bir çocuk. Özel bir yetenek. Devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.