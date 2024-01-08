Saf bir kalite: Real Madrid ile ilk maçına çıkan Arda Güler futboluyla İspanya’yı salladı!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk maçına Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında çıktı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk maçına Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında çıktı.
Maçı 3-1 kazanan Real Madrid'de Arda Güler, 59 dakika süre alan 18 yaşındaki yıldız performansıyla İspanya'yı salladı.
Marca genç yıldız için "Saf bir kalite" başlığını attı. Haberde "Arda Güler topla ve topsuz oyunda, bir sonraki pası tahmin etmede ve oyunu hızlandırma konusunda kalitesini konuşturdu" ifadeleri kullanıldı.
AS Gazetesi ise Arda için "Kendinden çok emin" başlığını attı.
Relovo milli yıldız için "Takımın en iyilerdendi" derken, Defansa Central da Güler için, "Beklentileri haklı çıkardı" manşetini kullandı.
Sport ise 18'lik yıldız ile ilgili, "İlk yarım saatte dikkat çekici bir performans sergiledi. Takımın en iyi oyuncusuydu." dedi. Performansıyla alkış toplayan genç yıldızın Atletico Madrid maçında süre bulup bulamayacağı merak konusu.
ARDA GÜLER BİR CEVHER
Real Madrid forveti Joselu, Arda Güler ile ilgili çok çarpıcı sözlere imza attı. 33 yaşındaki forvet, "Arda Güler bir cevher. Arda Güler'e dedim ki, 'Sahaya çık ve oyundan keyif al'. Ona sahip çıkmalı ve destek olmalıyız. Çünkü gerçekten çok iyi bir çocuk. Özel bir yetenek. Devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Arda Güler performansıyla dikkat çekti. Arandina karşısında 59 dakika süre alan milli oyuncu, 59 dakikada toplam 56 kez topla buluştu. Karşılaşmada oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerinden biri olan Arda, yüzde 90 pas isabetiyle oynadı. 39 pas denemesi yapan Arda Güler, 35'ini olumlu kullandı. 2 de kilit pas veren 18 yaşındaki oyuncu, 4 şut çekti ve bir şutu da direkten döndü. İlk maçında hücum anlamında etkisini gösteren Arda, taraftarların beğenisini topladı.
İYİ BİR KARAKTER
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti milli yıldızla ilgili "Arda Güler'in iyi bir kişiliği ve karakteri var. Sol ayağı iyi bir kaliteye sahip ancak Real Madrid'de başarılı olmak için karakter önemli bir unsur" şeklinde konuştu.