Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira'nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Murat Boz yüzünden ayrıldıkları iddia edilse de...

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Uzun süre gizledikleri aşklarını doludizgin yaşayan çift, yeni yıla Ege kıyılarında girmiş, Torreira sevgilisiyle olan o anları "Kalbim Ege'de kaldı" notuyla paylaşmıştı. Ancak bu karelerden 3 gün sonra çift yollarını ayırdı, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkıp, birlikte olan fotoğraflarını sildi. Ayrılık nedeni olarak Murat Boz gösterilse de bakın işin aslı ne çıktı.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ani bir şekilde yollarını ayırması magazin gündemine bomba gibi düşerken, ayrılık nedeni merak ediliyor. Özkan ve Torreira'nın ayrılık nedeni Murat Boz mu? İşte ayrıntılar...
Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum gününde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ile samimi bir şekilde poz veren Devrim Özkan aşk dedikodularının başlamasına neden olmuştu.
Üst üste itirafların ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yapmıştı.