Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira'nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Murat Boz yüzünden ayrıldıkları iddia edilse de...

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Uzun süre gizledikleri aşklarını doludizgin yaşayan çift, yeni yıla Ege kıyılarında girmiş, Torreira sevgilisiyle olan o anları "Kalbim Ege'de kaldı" notuyla paylaşmıştı. Ancak bu karelerden 3 gün sonra çift yollarını ayırdı, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkıp, birlikte olan fotoğraflarını sildi. Ayrılık nedeni olarak Murat Boz gösterilse de bakın işin aslı ne çıktı.