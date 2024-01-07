ÖZEL | takvim.com.tr’nin ’sakatlık’ sorusuna Davinson Sanchez’den çok ilginç cevap!

Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz, sakatlığından ötürü forma giyemeyen Davinson Sanchez'e "Sakatlığın ne durumda?" sorusunu sordu. Sanchez ise "Kim sakat?" yanıtını verdi.