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ÖZEL | takvim.com.tr'nin 'sakatlık' sorusuna Davinson Sanchez'den çok ilginç cevap!

Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz, sakatlığından ötürü forma giyemeyen Davinson Sanchez'e "Sakatlığın ne durumda?" sorusunu sordu. Sanchez ise "Kim sakat?" yanıtını verdi.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 21:58 Güncelleme 07 Ocak 2024, 22:02
ÖZEL | takvim.com.tr’nin ’sakatlık’ sorusuna Davinson Sanchez’den çok ilginç cevap!

Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz, sakatlığından ötürü forma giyemeyen Davinson Sanchez'e "Sakatlığın ne durumda?" sorusunu sordu. Sanchez ise "Kim sakat?" yanıtını verdi.

ÖZEL | takvim.com.tr'nin sakatlık sorusuna Sanchez'den ilginç cevap!



"UMARIM"
Davinson Sanchez "Bir sonraki maç oynayacak mısın?" sorusuna ise "Umarım" karşılığı veriyor.



Kolombiyalı stoper, sakatlığından ötürü Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarında forma giymedi.



Sanchez ayrıca Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçı için Riyad'a da götürülmedi.

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