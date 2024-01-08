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Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de başarı elde etmek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılar iki flaş ismi gündemine aldı. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları ve o isimler...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 15:32 Güncelleme 08 Ocak 2024, 15:32
Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşamsında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

İlk yarısı 0-0 biten mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-0 galibiyetle ayrılmasını bildi.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Aslan, Sparta Prag ile eşleşti.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Cimbom ilk maçı 15 Şubat'ta evinde, rövanşı ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

G.Saray, bir an önce transferleri gerçekleştirmek ve adaptasyon sürecini kısa tutmak istiyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Sarı-kırmızılı takım Çekya temsilcisini eleyerek son 16'ya yükselmek ve Avrupa'nın 2 numaralı kupasında başarı hedefliyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, eksik olan mevkilere transfer yapılmasını istedi.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Deneyimli çalıştırıcı gerekli güçlendirilmelerin yapılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli yol mesafe kat edileceğini dile getirdi.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de averaj farkıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

G.Saray Yönetimi, sezon sonunda ipi göğüslemek ve şampiyon ünvanını kormak istiyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

14 yabancısı bulunan sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef ise yeni gelecek isimlere yer açmak olacak.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Bu kapsamda takımdan teknik direktör Okan Buruk'un yolların ayrılmasını istediği isimler ortaya çıktı.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde transfere dair net konuşan başkan Dursun Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." dedi.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

İLK AYRILIK: ANGELINO

Bu doğrultuda Leipzig'le satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmeler yapan Cimbom, istediği sonucu alamadı.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

İspanyol sol bekle devre arasında yollar ayrılacak ve bu bölgeye yabancı bir sol bek hamlesi yapılacak.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

OLIVEIRA'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Göğüs kasında kopuk oluşan ve ameliyat olan Sergio Oliveira'nın sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Portekizli yıldızın dönüşü uzun sürmesi ve tekrardan ritim kazanması düşünüldüğünde bu bölgeye takviye yapılması kararı alındı.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Sarı-kırmızılılar bu hamleleri gerçekleştirdikten sonra transfer edeceği yıldızlar ise ortaya çıktı. İşte listedeki 2 futbolcu...

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

SOL BEKTE ADAY BARTLOMIEJ WDOWIK!

G.Saray, Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia'da forma giyen Bartlomiej Wdowik'i liste başına yazdı.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Cimbom 23 yaşındaki sol beki kadrosuna katıp bu bölgeye scout transferi yapmak istiyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Genç isim de kariyeri açısından takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Wdowik, ayrıca 3 milyon Euro'luk değeriyle takımın en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Polonyalı oyuncunun kulüple sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski'yle aynı menajerlik şirketi oyuncunun temsilciliğini üstleniyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden G.Saray, iki futbolcudan beklediği verimi alamadı.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

İki oyuncunun yeni ritim bulması sebebiyle kadroda tutulacak ve Oliveira'dan boşalan kontenjana ekstra bir transfer daha yapılacak.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

ORTA SAHAYA ONYEDIKA BOMBASI!

Bu bölgeye genç ve dinamik bir oyuncu takviye etmek isteyen Cimbom, rotayı Belçika'ya kırdı.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

G.Saray, Club Brugge forması giyen Raphael Onyekida için devreye girdi.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Nijeryalı orta sahanın takımında istikrarlı bir performans göstermesi sonrası harekete geçildi.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Aslan, devre arasında transfer bütçesinin büyük bir kısmını Onyedika'ya ayırma kararı aldı.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'la oynanan Konferans Ligi maçlarında forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Dries Mertens'le aynı menajerlik şirketi oyuncunun temsilciliğini üstleniyor.

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...

Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer
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