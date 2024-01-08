Galatasaray hedef büyüttü! Çifte transfer

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşamsında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-0 galibiyetle ayrılmasını bildi.
Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.
Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Aslan, Sparta Prag ile eşleşti.
Cimbom ilk maçı 15 Şubat'ta evinde, rövanşı ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.
G.Saray, bir an önce transferleri gerçekleştirmek ve adaptasyon sürecini kısa tutmak istiyor.
Sarı-kırmızılı takım Çekya temsilcisini eleyerek son 16'ya yükselmek ve Avrupa'nın 2 numaralı kupasında başarı hedefliyor.
G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, eksik olan mevkilere transfer yapılmasını istedi.
Deneyimli çalıştırıcı gerekli güçlendirilmelerin yapılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli yol mesafe kat edileceğini dile getirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de averaj farkıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada bulunuyor.
G.Saray Yönetimi, sezon sonunda ipi göğüslemek ve şampiyon ünvanını kormak istiyor.
14 yabancısı bulunan sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef ise yeni gelecek isimlere yer açmak olacak.
Bu kapsamda takımdan teknik direktör Okan Buruk'un yolların ayrılmasını istediği isimler ortaya çıktı.
BAŞKAN DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI
Geçtiğimiz günlerde transfere dair net konuşan başkan Dursun Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." dedi.
İLK AYRILIK: ANGELINO
Bu doğrultuda Leipzig'le satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmeler yapan Cimbom, istediği sonucu alamadı.
İspanyol sol bekle devre arasında yollar ayrılacak ve bu bölgeye yabancı bir sol bek hamlesi yapılacak.
OLIVEIRA'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK
Göğüs kasında kopuk oluşan ve ameliyat olan Sergio Oliveira'nın sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.
Portekizli yıldızın dönüşü uzun sürmesi ve tekrardan ritim kazanması düşünüldüğünde bu bölgeye takviye yapılması kararı alındı.
Sarı-kırmızılılar bu hamleleri gerçekleştirdikten sonra transfer edeceği yıldızlar ise ortaya çıktı. İşte listedeki 2 futbolcu...
SOL BEKTE ADAY BARTLOMIEJ WDOWIK!
G.Saray, Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia'da forma giyen Bartlomiej Wdowik'i liste başına yazdı.
Cimbom 23 yaşındaki sol beki kadrosuna katıp bu bölgeye scout transferi yapmak istiyor.
Genç isim de kariyeri açısından takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Wdowik, ayrıca 3 milyon Euro'luk değeriyle takımın en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor.
Polonyalı oyuncunun kulüple sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.
Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski'yle aynı menajerlik şirketi oyuncunun temsilciliğini üstleniyor.
Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden G.Saray, iki futbolcudan beklediği verimi alamadı.
İki oyuncunun yeni ritim bulması sebebiyle kadroda tutulacak ve Oliveira'dan boşalan kontenjana ekstra bir transfer daha yapılacak.
ORTA SAHAYA ONYEDIKA BOMBASI!
Bu bölgeye genç ve dinamik bir oyuncu takviye etmek isteyen Cimbom, rotayı Belçika'ya kırdı.
G.Saray, Club Brugge forması giyen Raphael Onyekida için devreye girdi.
Nijeryalı orta sahanın takımında istikrarlı bir performans göstermesi sonrası harekete geçildi.
Aslan, devre arasında transfer bütçesinin büyük bir kısmını Onyedika'ya ayırma kararı aldı.
22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'la oynanan Konferans Ligi maçlarında forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Dries Mertens'le aynı menajerlik şirketi oyuncunun temsilciliğini üstleniyor.
Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...