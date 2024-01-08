Beşiktaş’ın orta sahası Jean Onana’nın yeni rotası Marsilya

Beşiktaş 'ta sezon başında kadroya dahil edilen ancak beklentilerin altında bir performans sergileyen Jean Onana ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Lens'ten 4 milyon Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibi Marsilya ile el sıkıştı. Kamerunlu orta saha oyuncusu Marsilya'ya kiralık olarak katılacak.

Ayrıca taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı bildirildi. Siyah-Beyazlı takımda 10 maça çıkan Onana, 1 asist üretti.