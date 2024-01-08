Beşiktaş hocasına kavuşuyor! İşte Fernando Santos’un İstanbul’a geliş tarihi

Süper Lig'de sezon başından bu yana kötü günler geçiren Beşiktaş, son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayırmıştı.

Adı birçok teknik adamla anılan siyah beyazlılar, sürpriz bir şekilde Portekizli teknik adam Fernando Santos ile anlaşmaya vardı. Santos'un bu akşam İstanbul'da olacağı ifade edildi.

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Fernando Santos, Portekizli bir futbol menajeri ve eski futbolcudur. Futbol kariyerine aktif oyuncu olarak başlamış ve daha sonra teknik direktörlük alanına geçiş yapmıştır. En çok 2016'da Portekiz Milli Takımı'nı UEFA Avrupa Şampiyonası'nı kazandığı başarı ile tanınır.

Santos'un teknik direktörlük kariyeri, Yunanistan Milli Takımı'nı 2014 Dünya Kupası'na götürerek dikkat çekti. Ancak asıl büyük çıkışını Portekiz Milli Takımı ile yapmıştır. Euro 2016'da, takımı Cristiano Ronaldo önderliğinde şampiyon yaparak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca Portekiz'i 2018 Dünya Kupası'na da götürdü. 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Portekiz Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Santos, geçtiğimzi yılın başında Polonya Milli Takımı'nın başına geçti. Tecrübeli teknik adam, Eylül 2023'te ise bu görevinden ayrıldı.