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Galatasaray-Konyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Eksik Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp zirve yolunda hata yapmamak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Galatasaray Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 17:41 Güncelleme 07 Ocak 2024, 18:36
Galatasaray-Konyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Eksik Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp zirve yolunda hata yapmamak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde.

Galatasaray Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu.

Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.


SARI-KIRMIZILARDA 7 EKSİK

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MAURO ICARDI FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonrasında yüz kemiklerinde kırık oluşan Icardi'nin Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Icardi'nin sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşısında en ileri uçta şans vereceği isim de merak konusu.

OKAN BURUK İLE HAKAN KELEŞ 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u, Keleş ise Giresunspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 2 müsabakada da berabere sona erdi.

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Galatasaray-Konyaspor | CANLI ANLATIM
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