Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? Noktayı koydu

Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığı ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:

20 yıl Fenerbahçe Kulübü Başkanlığını yapan Aziz Yıldırım yeniden başkanlık için herhangi bir çalışmasının olmadığını bildirdi.

AZİZ YILDIRIM : FENERBAHÇE 'NİN SÜKUNETE İHTİYACI VAR "Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de birkaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım.

Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır. İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."