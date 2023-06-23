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    • Spor
    • 23.06.2023 13:56
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    • 23.06.2023 16:43
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    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak açıklamalar!

    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Sarı lacivertlilerin efsane ismi, mevcut başkan Ali Koç'a da yüklendi. Ali Koç'un ekonomik konularda yalan söylediğini belirten Yıldırım başkan adaylığı ile ilgili ise "Kimse çıkmazsa ben adayım" dedi. İşte Aziz Yıldırım'ın tüm açıklamaları...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

    Yaklaşık 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayınlayarak mevcut başkan Ali Koç'un seçime gitmesi gerektiğini ifade etmişti.

    Mali genel kurulda konuşan Ali Koç ise Aziz Yıldırım hakkında 'Ya aday olun ya da başımızdan çekilin' açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Aziz Yıldırım flaş bir basın toplantısı yapma kararı aldı.
    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

    Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

    "Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı."

    "Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, seçim değil."
    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

    "İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."

    "Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz."

    "5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor."
        Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

        "KİMSE ÇIKMAZSA BEN ADAYIM!"

        "2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Benden başka kimse yok diye yürümek yanlıştır."

        "Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat."

        Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması: ''Hiç kimse çıkmazsa ben aday olurum''

        "Aday çıkarsa yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil."
        Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

        "Bizim için aslolan Fenerbahçe'dir. Şahıslar değildir. Ali Koç değildir, Aziz Yıldırım değildir. Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, ona zarar gelmemesidir."

        "Fenerbahçe'de başkan her zaman bulunur. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi kazanç sağlamış insanlar aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar burada bulunamazlar."
        Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

        "ALİ KOÇ YALAN SÖYLÜYOR!"

        "Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra da bu konuda kim yanlış açıklama yaparsa, onu mahkemeye vereceğim. Namuslu ve şerefli olsunlar."

        Aziz Yıldırım kendi dönemindeki mali tabloyu açıkladı: ''ALİ KOÇ Yalan Söylüyor''

        "Erol Bilecik yalan söylüyor. Burhan Karaçam yalan söylüyor. Ali Koç da yalan söylüyor. Artık mahkemeye vereceğim."
            Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

            "SATIŞA ÇIKARSINLAR HEPSİNİ ALACAĞIM"

            "Fenerbahçe tarihinde 250 milyon dolar bütçe yaptım. Forbes, 'Aziz'in mucizesi' yazdı. Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Beni zorla çekmeyin."

            "Mal varlıklarını satışa çıkarsınlar, hepsini alacağım, Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak."
            Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

            "Bu kulüp; taraftarın, kongre üyesinin ve Fenerbahçe'nindir. Bu şahısların değildir. Birlik ve beraberlik istiyorsunuz, önce bunları ortadan kaldıracaksınız."

            "Bir taraftan yardım edin diyeceksiniz, bir taraftan bize söveceksiniz. Olmaz."
            Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

            "Hep şunu söyledim. Eğer bir mal varlığınız varsa, borcunuzun karşılığı bir değer varsa korkmayın. Borcunuz sizi rahatsız etmesin."

            "Bizim bıraktığımız borç ve mal varlığını tespit edin. Borç fazla çıkarsa namus ve şeref sözü veriyorum, hepsini cebimden ödeyeceğim. Borç çıkmazsa namuslu olsunlar, çıkıp bunu açıklasınlar."
                Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

                "ONU SEÇENLERE SÖYLÜYORUM..."

                "Buradan kongre üyelerine söylüyorum, onu seçenlere söylüyorum. %20-%30 fazla harcama yapacağız diye yetki istediler, dağıldılar. Bizim tüzüğümüz %10'dan fazlasına müsaade etmiyordu. %30 fazla harcama yaptılar."

                "Kongre üyelerine sesleniyorum. Çıkın hesap sorun. Aziz Yıldırım konuşsun istiyorlar. Ben bir daha konuşmayacağım. 20 sene başkanlık yaptım. Yeter ya. Fenerbahçe borç batağındadır, bu borçlandırmayı onlar yaptılar. Söylemiyorlar."

                "Koç grubuna yaptığı sponsorluklar için teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Katkı sağlarken para veriyor olarak düşünmemek lazım. Fenerbahçe, Koçspor oldu. Yönetimle ilgili öyle şeyler duyuyoruz ki. Doğru yanlış bilmiyorum ancak doğruysa yandık."
                Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

                "NİHAT ÖZDEMİR ADAY OLAMAZ"

                "Benim başkan adayı aradığım söyleniyor, yemekler yapıyorsunuz ediyorsunuz deniyor. Başkan adayı olmak isteyenler, bize geliyorlar ve ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diyorlar."

                "Benim Nihat Özdemir ile görüştüğüm söyleniyor ancak onun başkan olma ihtimali yok, kulüpten istifa etti. Bizim bildiğimiz, Nihat Bey aday olamaz."
                Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

                "BİZ ŞİKE YAPMADIK"

                "Biz şike yapmadık. Türkiye'de Fenerbahçe'nin yaşadıklarını başka kulüpler yaşasa, başka olaylar olurdu."

                "Sportif başarı olmayabilir. Kazanabilirsin, borç olabilir altından kalkabilirsin ancak mevcut yönetim sayesinde Fenerbahçe ruhunu kaybediyoruz. Bunun asla telafisi yok ve en büyük sorun bu."
                    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

                    "UĞUR DÜNDAR DA ALİ KOÇ DA KENDİNİ KAYBETTİ!"

                    "Ben Genel Kurul'a gelsem, oradakiler emniyetlerini sağlayabilecekler mi?"

                    "Genel Kurul'a, Divan'a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkındalar mı? 20-30 kişi karşısında dağıldılar. Mali Genel Kurul'da taraftar bir 'istifa' diye bağırdı, hem Uğur Dündar hem Ali Koç kendilerini kaybetti."

                    "Kendi yaptığım stadyuma 3 tane arabayla gidemeyeceksem, gitmem dedim. Ben giderim, kendimi de korurum ancak onlar kendini koruyamaz. Gördük işte, rezalet."
                    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

                    "Benim çocuklarım var, üzülüyorlar. Maç seyrediyorlar, Fenerbahçe mağlup. Televizyonda 2-0 yazıyor. Hangi maç olduğunu anlıyorsunuz. Soruyor bana, 'Fenerbahçe galip' diyorum. 'Baba 0-2 yazıyor' diyor. 'O televizyon yanlış yazıyor' diyorum. Buralara geldik."

                    "Ben Fenerbahçe'yi düşünen bir insanım, yanımda Fenerbahçe'ye hainlik yapacak tek bir insan yok. Benim için aslolan Fenerbahçe'dir."

                    "Çırağan'da şu basketbolu bize ver, biz yürütelim dedim. En az 25 milyon dolar para harcayacaktık. Bizi ne arayan oldu, ne soran oldu."
                    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

                    "ARDA GÜLER'İ TUT!"

                    "Geçenlerde söyledim, yine tavsiye veriyorum: Arda'yı tut; yanına da Kuytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hooijdonklar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur."
                        Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

                        "İSTİFA ETMESİ GEREK!"

                        "Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etmesi gerekiyor. Kulübün içine dönecek."

                        "Topunuz gelin derken kimi kastediyorsun kardeşim? Bu top kimdir?"

                        "Bana kimse bir şey diyemez ancak ben konuşursam yer yerinden oynar."
                        Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

                        "FENERBAHÇE'NİN SİYASETLE KAVGA ETMEYE HAKKI YOK"

                        "Fenerbahçe'nin siyasetle kavga etmeye hakkı yok. Sen mahkemeye gittin 3 Temmuz için, biz de haklarımız için gittik. Siyasetle iyi geçinme mecburiyetiniz var. Fenerbahçe, 3 Temmuz'da büyük darbe almıştır. Bunu en iyi bilenlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bu kayıplarımızı telafi etmek için yardım edecek en önemli isim de, yine Sayın Cumhurbaşkanı'dır."

                        "Bir gün Cumhurbaşkanı'ndan 50 milyon para istedim. 'Beşiktaş'a vermişsiniz, bize de verin' dedim. Rıdvan Dilmen de yanımda, gülüyor. '5 milyon mu?' dedi. Rıdvan'a dedim 'Niye güldün?' diye. İşaret etmiş, 'Bak şimdi zıplatacağım' demiş. Sonra aldım parayı tabii. Bütün kulüplere yardım ediyorlar. Şimdi Galatasaray'a etmişler. Dereağzı'nı isteyecekler. Bu ilişkileri geliştirmek lazım. Mahkeme ile bir şey olmaz."
                        Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

                        "Bu toplantıyı yapmamızın sebebi, kongrede mali olarak bizi suçlaması. Beni her şey ile suçlayabilirsiniz ama mali konularda suçlayamazsınız. Fenerbahçe'yi aldığım zaman, 16 milyon dolar bütçesi vardı. 250 milyon dolar bütçe yaptım."

                        "Sevgili Fenerbahçeliler, bölünmeyin. Bir tane Fenerbahçe var. Birlik olun. Fenerbahçe, yenilmez bir büyüklüktür. Bugün içinde bulunduğunuz koşullar, sürekli olmayan bir süreçtir. Tarihimizden gelen Fenerbahçe yenilmez inancı, bir gerçektir. Bu gerçek anca, birlik ve beraberlikle gerçekleşecektir."
                            Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

                            "ALİ KOÇ'LA BENZEMİYORUZ"

                            "Ali Koç'la benzerliğimiz yok. Ben her şeyi doğru söylerim, yalan söylemem. Hata yapabiliriz ama bizde yalan yoktur."

                            "Federasyon başkanı FETÖ'cü deyip iki gün sonra koluna giriyorsun. Böyle bir şey yok."

                            "Galatasaray'ı sahamızda yenip, dönüp orada berabere kal. Şampiyon sensin."

                            "Nihat Özdemir kimdir? Fenerbahçe 2. başkanı. 15 yıl neredeyse. Sonra ne oldu Nihat Özdemir? TFF başkanı. Sen onunla neden kavga ediyorsun ya?"
                            Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler!

                            "DZEKO İYİ OYUNCU"

                            "Dzeko iyi oyuncu, Fenerbahçe'ye umarım faydalı olur. Şu anda yorum yapmam yanlış olur. O gün söylediğim isimler değil, o isimler gibi futbolcular al dedim. Benzema gibi oyuncuları al mesela. İnşallah Dzeko faydalı olacaktır."

                            "GALATASARAY MAÇLARINA BAYRAM DERDİK"

                            "Galatasaray ile oynadığımızda, 'bugün bayramımız' derdik. Oyuncuları motive etmek için söylerdik. Konuşmaya bir hafta önce başlardık. Galatasaray'da oynamış ve futbolu bırakan bir kardeşimiz yanıma geldi. 'Zamanında Kadıköy'e gelince Alex'i, Anelka'yı gördüğümüzde ayaklarımız titrerdi. Mağlup olacağımızı kabul edip sahaya çıkardık. Ama şimdi rahatız' dedi. Bunları kaybettik. 3 tane yiyoruz, çıkıp gidiyorlar. Seyirciden tepki yok. Stadyuma kimin girdiği belli değil."
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                            Haberler Spor Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak açıklamalar!
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