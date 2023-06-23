Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak açıklamalar!

Yaklaşık 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayınlayarak mevcut başkan Ali Koç'un seçime gitmesi gerektiğini ifade etmişti.
Mali genel kurulda konuşan Ali Koç ise Aziz Yıldırım hakkında 'Ya aday olun ya da başımızdan çekilin' açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Aziz Yıldırım flaş bir basın toplantısı yapma kararı aldı.
Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;
"Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı."
"Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, seçim değil."
"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."
"Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz."
"5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor."