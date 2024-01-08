Alperen’i kimse durduramıyor: Houston Rockets ve Milwaukee Bucks karşılaşmasında 21 sayı, 11 ribaundla double double yaptı

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Milwaukee Bucks'ı 112-108 yendi. Bu sezon performansıyla dikkatleri çeken Alperen Şengün, 21 sayı, 11 ribaunt, 4 asistle "doubledouble" yaptı.
NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Milwaukee Bucks'ı 112-108 yendi. Bu sezon performansıyla dikkatleri çeken Alperen Şengün, 21 sayı, 11 ribaunt, 4 asistle "doubledouble" yaptı.
Sezonun 18. galibiyetini elde eden Rockets'ta Jeff Green ve Jalen Green 16'şar sayı kaydetti. Son 4 maçta 3'üncü olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 48 sayı, 17 ribauntluk inanılmaz performansı yenilgiyi engelleyemedi.
Son maçlarda hücumda ve savunmada ortaya koyduğu etkili performansla takımını sırtlamaya devam eden ve ilk açıklanan sonuçlara göre 10 forvet oyuncusu arasından 335 bin 115 oyla 7. sırada yer alan 21 yaşındaki genç pivotun All-Star olup olamayacağı merak konusu.