Alperen’i kimse durduramıyor: Houston Rockets ve Milwaukee Bucks karşılaşmasında 21 sayı, 11 ribaundla double double yaptı

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Milwaukee Bucks'ı 112-108 yendi. Bu sezon performansıyla dikkatleri çeken Alperen Şengün, 21 sayı, 11 ribaunt, 4 asistle "doubledouble" yaptı.

Sezonun 18. galibiyetini elde eden Rockets'ta Jeff Green ve Jalen Green 16'şar sayı kaydetti. Son 4 maçta 3'üncü olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 48 sayı, 17 ribauntluk inanılmaz performansı yenilgiyi engelleyemedi.