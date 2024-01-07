Van Bronckhorst ekibini toplayamadı! Beşiktaş seçimini değiştirdi!

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Giovanni Van Bronckhorst ile ilgili gelişmeler olumsuz bir seyir aldı.

Beşiktaş'ta özellikle Başkan Hasan Arat'ın "Ekibini topla" talimatını verdiği Bronckhorst'un daha önce yardımcılığını yapan ve şu anda NAC Breda'nın hocası olan Jean Paul van Gastel'e kulübü izin vermedi.