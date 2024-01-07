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Van Bronckhorst ekibini toplayamadı! Beşiktaş seçimini değiştirdi!

Hollandalı teknik adamın, daha önce birlikte çalıştığı iki yardımcısından birine kulübü izin vermedi. Diğeri de teklifi kabul etmedi. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Van Bronckhorst ekibini toplayamadı! Beşiktaş seçimini değiştirdi!

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Giovanni Van Bronckhorst ile ilgili gelişmeler olumsuz bir seyir aldı.

Beşiktaş'ta özellikle Başkan Hasan Arat'ın "Ekibini topla" talimatını verdiği Bronckhorst'un daha önce yardımcılığını yapan ve şu anda NAC Breda'nın hocası olan Jean Paul van Gastel'e kulübü izin vermedi.



NAC Breda kulübü Gastel'in takımda kalacağını açıkladı. Beşiktaş, yardımcı antrenörlük görevi için FC Dordrecht Gelişim Direktörü Leon Vlemmings'e teklif yapmıştı. Ancak Vlemmings de bu teklifi reddetti.

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