Lucescu Kartal’a yelken açtı! Samet Aybaba Rumen teknik adamla bir araya geldi

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasının ardından Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yönetimin takımına başına getirmeyi düşündüğü Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un yardımcısı olarak planladığı Jean Paul van Gastel için NAC Breda'nın bir türlü izin vermemesinin ardından rota Mircea Lucescu'ya döndü.



Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Siyah-Beyazlı takımı 100. yılda şampiyonluğa ulaştıran Mircea Lucescu ile önce telefonda konuştuğu ve bu görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı.