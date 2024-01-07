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Lucescu Kartal'a yelken açtı! Samet Aybaba Rumen teknik adamla bir araya geldi

Kartal’da yeni hoca konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Genel Koordinatör Samet Aybaba, Mircea Lucescu ile önce telefonda görüştü, sonra Romanya’da bir araya geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Lucescu Kartal’a yelken açtı! Samet Aybaba Rumen teknik adamla bir araya geldi

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasının ardından Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yönetimin takımına başına getirmeyi düşündüğü Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un yardımcısı olarak planladığı Jean Paul van Gastel için NAC Breda'nın bir türlü izin vermemesinin ardından rota Mircea Lucescu'ya döndü.


Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Siyah-Beyazlı takımı 100. yılda şampiyonluğa ulaştıran Mircea Lucescu ile önce telefonda konuştuğu ve bu görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı.



Samet Aybaba dün de Romanya'ya giderek 78 yaşındaki teknik adamla yüz yüze de görüştüğü belirtildi. Aybaba'nın, Lucescu ile yapacağı son toplantıda anlaşma sağlanması halinde, deneyimli teknik adamla birlikte Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Bilindiği üzere Beşiktaş'ın gündeminde Giovanni Van Bronckhorst da bulunuyor.

Bunun yanında Yunan ekibi Panathinaikos'un sözleşmesini feshettiği Sırp teknik adam Ivan Jovanoevic'in de Beşiktaş'a menajerler tarafından teklif edildiği iddialar arasında.


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