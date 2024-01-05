ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sezon başında Dzeko, Tadic, Fred ve Livakovic gibi yıldızları kadrosuna katan sarı lacivertliler, ara transfer dönemini de hareketli geçirecek.
Birçok oyuncusuyla yollarını ayırma kararı alan Kanarya, bu isimlerin yerlerini yıldız futbolcularla doldurmak istiyor.
Bu kapsamda, sarı Lacivertlilerin Belçikalı golcü Michy Batshuayi için aldığı teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Ancak, Fenerbahçe'nin hedefi sadece yerini doldurmakla kalmayıp, kadrosunu daha da güçlendirmek.
PREMİER LİG'DEN TRANSFER BOMBASI: SASA KALAJDZİC
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isim ise Premier Lig'den geliyor.
Wolverhampton forması giyen 2.00 metre boyundaki Avusturyalı santrfor Sasa Kalajdzic, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
26 yaşındaki dev santrforun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak belirlendi.
Kalajdzic'in top saklama ve takım arkadaşlarına pozisyon yaratma yetenekleri de dikkat çekiyor.
EYLÜL AYINDA SAHALARA DÖNDÜ
Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrasında çapraz bağları kopan Kalajdzic, Eylül ayında sahalara dönerek güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bu sezon Wolverhampton formasıyla 13 maça çıkan Avusturyalı golcü, 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.