ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine geliyor

Bu kapsamda, sarı Lacivertlilerin Belçikalı golcü Michy Batshuayi için aldığı teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

Ancak, Fenerbahçe'nin hedefi sadece yerini doldurmakla kalmayıp, kadrosunu daha da güçlendirmek.