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ÖZEL | Fenerbahçe'ye dev golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde hedef, tıpkı sezon başında olduğu takımı kaliteli isimlerle güçlendirmek. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, Batshuayi'nin yerini Premier Lig'den dolduracak. İşte o isim ve öne çıkan özellikleri...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 11:18 Güncelleme 05 Ocak 2024, 11:18
ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine Sasa Kalajdzic

Sezon başında Dzeko, Tadic, Fred ve Livakovic gibi yıldızları kadrosuna katan sarı lacivertliler, ara transfer dönemini de hareketli geçirecek.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine Sasa Kalajdzic

Birçok oyuncusuyla yollarını ayırma kararı alan Kanarya, bu isimlerin yerlerini yıldız futbolcularla doldurmak istiyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine Sasa Kalajdzic

Bu kapsamda, sarı Lacivertlilerin Belçikalı golcü Michy Batshuayi için aldığı teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine Sasa Kalajdzic

Ancak, Fenerbahçe'nin hedefi sadece yerini doldurmakla kalmayıp, kadrosunu daha da güçlendirmek.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine Sasa Kalajdzic

PREMİER LİG'DEN TRANSFER BOMBASI: SASA KALAJDZİC

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isim ise Premier Lig'den geliyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine Sasa Kalajdzic

Wolverhampton forması giyen 2.00 metre boyundaki Avusturyalı santrfor Sasa Kalajdzic, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine Sasa Kalajdzic

26 yaşındaki dev santrforun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak belirlendi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine Sasa Kalajdzic

Kalajdzic'in top saklama ve takım arkadaşlarına pozisyon yaratma yetenekleri de dikkat çekiyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine Sasa Kalajdzic

EYLÜL AYINDA SAHALARA DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrasında çapraz bağları kopan Kalajdzic, Eylül ayında sahalara dönerek güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine Sasa Kalajdzic

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 13 maça çıkan Avusturyalı golcü, 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye dev golcü! Batshuayi’nin yerine Sasa Kalajdzic
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