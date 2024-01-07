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Transfer avı sürüyor! Fenerbahçe'de Perisic sürprizi

Devre arası için transferde atağa kalkan Fenerbahçe, Tottenham’dan Ivan Perisic’i gündemine aldı. Hırvat yıldızın sağlık durumu sorun teşkil etmezse Kanarya, Perisic’e imza transfer attırmayı hedefliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Transfer avı sürüyor! Fenerbahçe’de Perisic sürprizi

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Kanarya'da Ryan Kent'in ayrılması ve sakatlık durumu teşkil etmediği takdirde yönetimin, İngiliz ekibi Tottenham'da oynayan Hırvat yıldız Ivan Perisic'i kadrosuna katmayı düşündüğü öğrenildi.



Sezon başında çapraz bağı yırtılan Perisic, bu sezon Tottenham'da sadece 5 maça çıkabildi. İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcu, EURO 2024'te de milli takımda görev almayı hedefliyor. Sol açık ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen Perisic'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.



Perisic daha önce Inter, Bayern Münih, Wolfsburg, Dortmund, Club Brugge, Sochaux, Roaselare ve Hajduk takımlarında da görev yapmıştı. 2017 yılında 45 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Perisic, Hırvatistan adına 129 maçta 33 gol kaydetti.

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