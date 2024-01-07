Transfer avı sürüyor! Fenerbahçe’de Perisic sürprizi

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Kanarya'da Ryan Kent'in ayrılması ve sakatlık durumu teşkil etmediği takdirde yönetimin, İngiliz ekibi Tottenham'da oynayan Hırvat yıldız Ivan Perisic'i kadrosuna katmayı düşündüğü öğrenildi.





Sezon başında çapraz bağı yırtılan Perisic, bu sezon Tottenham'da sadece 5 maça çıkabildi. İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcu, EURO 2024'te de milli takımda görev almayı hedefliyor. Sol açık ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen Perisic'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.