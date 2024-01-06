Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan Mauro Icardi'den kötü haber geldi.
Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan Mauro Icardi'den kötü haber geldi.
Yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli oyuncu, bir süre sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada "Yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Tümosan Konyaspor ile oynanacak zorlu maç öncesi yaşanan bu gelişme teknik heyetin canını sıktı.
EKSİKLER OKAN BURUK'U DÜŞÜNDÜRÜYOR!
Puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi birçok eksik oyuncu bulunuyor.
Galatasaray'da Sacha Boey ve Lucas Torreira ikilisi cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.
Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu ise Afrika Kupası için milli takımlarına gitti.
Sergio Oliveira göğüs kası koptuğu için ameliyat geçirdi.
Ayrılması beklenen Angelino'nun yine kadroya alınması beklenmiyor.
Sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile birlikte eksik sayısı 7'ye çıkmış durumda.
Öte yandan takımla çalışmalara yeni başlayan Davinson Sanchez'in de son durumu belirsiz.
MAURO ICARDI KONUSUNDA RİSK ALINMAYACAK!
İptal edilen Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi maskeyle idmanlara çıkan Mauro Icardi, karşılaşma oynansaydı risk alarak sahaya çıkacaktı.
Mücadelenin ertelenmesiyle birlikte yıldız oyuncunun riske edilmemesine karar verildi.
SON DURUMU BELLİ OLDU!
Tedavi sürecine giren Arjantinli forvetin son durumu netlik kazandı.
3 MAÇTA YOK!
Arjantinli forvet, Konyaspor maçıyla birlikte Sivasspor ve Türkiye Kupası'ndaki Ümraniye karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
KAYSERİSPOR MAÇIYLA DÖNÜYOR!
Akşam'ın haberine göre; Yıldız golcünün, sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Kayserispor maçıyla birlikte geri dönmesi bekleniyor.
Yoğun bir tedavi programı uygulanacak olan Icardi'nin, Kayserispor ile oynanacak maçta özel maskeyle sahaya çıkması bekleniyor.