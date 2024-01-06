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Galatasaray'da Mauro Icardi o maçta sahada!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanmıştı. Sarı kırmızılılarda ligde oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanan yıldız golcünün elmacık kemiğinin kırıldığı ve 20 gün sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Icardi'nin hangi maçta sahalara döneceği de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 12:34 Güncelleme 06 Ocak 2024, 12:34
Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli oyuncu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada "Yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Tümosan Konyaspor ile oynanacak zorlu maç öncesi yaşanan bu gelişme teknik heyetin canını sıktı.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

EKSİKLER OKAN BURUK'U DÜŞÜNDÜRÜYOR!

Puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi birçok eksik oyuncu bulunuyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Galatasaray'da Sacha Boey ve Lucas Torreira ikilisi cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu ise Afrika Kupası için milli takımlarına gitti.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Sergio Oliveira göğüs kası koptuğu için ameliyat geçirdi.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Ayrılması beklenen Angelino'nun yine kadroya alınması beklenmiyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile birlikte eksik sayısı 7'ye çıkmış durumda.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Öte yandan takımla çalışmalara yeni başlayan Davinson Sanchez'in de son durumu belirsiz.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

MAURO ICARDI KONUSUNDA RİSK ALINMAYACAK!

İptal edilen Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi maskeyle idmanlara çıkan Mauro Icardi, karşılaşma oynansaydı risk alarak sahaya çıkacaktı.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Mücadelenin ertelenmesiyle birlikte yıldız oyuncunun riske edilmemesine karar verildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

SON DURUMU BELLİ OLDU!

Tedavi sürecine giren Arjantinli forvetin son durumu netlik kazandı.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

3 MAÇTA YOK!

Arjantinli forvet, Konyaspor maçıyla birlikte Sivasspor ve Türkiye Kupası'ndaki Ümraniye karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

KAYSERİSPOR MAÇIYLA DÖNÜYOR!

Akşam'ın haberine göre; Yıldız golcünün, sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Kayserispor maçıyla birlikte geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!

Yoğun bir tedavi programı uygulanacak olan Icardi'nin, Kayserispor ile oynanacak maçta özel maskeyle sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi o maçta sahada!
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