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Real Madrid - Anadolu Efes maçı tarihe geçti! Tam 3 saat 4 dakika sürdü

3 saat 4 dakika süren Real Madrid-Anadolu Efes maçı 4 kez uzayarak tarihe geçti. Shane Larkin, 53 dakika sahada kalarak rekor kırdı. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Real Madrid - Anadolu Efes maçı tarihe geçti! Tam 3 saat 4 dakika sürdü

Anadolu Efes, Euroleague'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Real Madrid'e deplasmanda normal süresi 81-81 biten maçta 4 uzatma sonucunda 130-126 mağlup oldu. Real Madrid-Anadolu Efes mücadelesinde normal süre 81-81, ilk uzatma periyodu ise 91-91'lik eşitlikle noktalandı.

Mücadelede ikinci uzatma periyodu 102-102 tamamlanırken üçüncü uzatma periyodu 111-111 eşitlikle noktalandı. Öte yandan Real Madrid-Anadolu Efes karşılaşması Euroleague tarihinde 4 uzatma oynanan ilk maç olarak tarihe geçti.

4 kez uzatmaya giden tari- hi maçta kırılan rekorlar şu şekilde; 4 uzatmalı ilk maç, 3 uzatmalı ilk maç, bir maçta en çok sayı atan takım (130 sayıyla Real Madrid), En çok sayı atılan maç (256 sayı), bir oyuncunun tek maçta oynadığı en uzun süre 53:11 dakika (Shane Larkin)

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