Real Madrid - Anadolu Efes maçı tarihe geçti! Tam 3 saat 4 dakika sürdü

Anadolu Efes, Euroleague'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Real Madrid'e deplasmanda normal süresi 81-81 biten maçta 4 uzatma sonucunda 130-126 mağlup oldu. Real Madrid-Anadolu Efes mücadelesinde normal süre 81-81, ilk uzatma periyodu ise 91-91'lik eşitlikle noktalandı.
Mücadelede ikinci uzatma periyodu 102-102 tamamlanırken üçüncü uzatma periyodu 111-111 eşitlikle noktalandı. Öte yandan Real Madrid-Anadolu Efes karşılaşması Euroleague tarihinde 4 uzatma oynanan ilk maç olarak tarihe geçti.
4 kez uzatmaya giden tari- hi maçta kırılan rekorlar şu şekilde; 4 uzatmalı ilk maç, 3 uzatmalı ilk maç, bir maçta en çok sayı atan takım (130 sayıyla Real Madrid), En çok sayı atılan maç (256 sayı), bir oyuncunun tek maçta oynadığı en uzun süre 53:11 dakika (Shane Larkin)