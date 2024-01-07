Real Madrid - Anadolu Efes maçı tarihe geçti! Tam 3 saat 4 dakika sürdü

4 kez uzatmaya giden tari- hi maçta kırılan rekorlar şu şekilde; 4 uzatmalı ilk maç, 3 uzatmalı ilk maç, bir maçta en çok sayı atan takım (130 sayıyla Real Madrid), En çok sayı atılan maç (256 sayı), bir oyuncunun tek maçta oynadığı en uzun süre 53:11 dakika (Shane Larkin)

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