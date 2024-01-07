Kanarya haber bekliyor! Fenerbahçe ibreyi Stefan Savic’e çevirdi

İsmail Kartal'ın talebiyle savunma hattına takviye yapmak için düğmeye basan Fenerbahçe, Atletico Madrid'de oynayan ve kontratının bitmesine 6 ay kalan Stefan Savic ile görüştü.

Savic cephesinin Kanarya'dan yıllık 4 milyon Euro istediği, Sarı-Lacivertliler'in ise bu rakamı yüksek bulduğu ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 2011'de Partizan'dan Manchester City'ye giden Savic, daha sonra Fiorentina'nın yolunu tuttu. Savic, 2015'ten beri Atletico'da oynuyor.