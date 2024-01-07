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Kanarya haber bekliyor! Fenerbahçe ibreyi Stefan Savic'e çevirdi

Djiku ve Becao’nun yokluğunda stoper takviyesi yapmak isteyen F.Bahçe, Stefan Savic ile görüştü. Karadağlı, yıllık 4 milyon Euro istedi. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Kanarya haber bekliyor! Fenerbahçe ibreyi Stefan Savic’e çevirdi

İsmail Kartal'ın talebiyle savunma hattına takviye yapmak için düğmeye basan Fenerbahçe, Atletico Madrid'de oynayan ve kontratının bitmesine 6 ay kalan Stefan Savic ile görüştü.

Savic cephesinin Kanarya'dan yıllık 4 milyon Euro istediği, Sarı-Lacivertliler'in ise bu rakamı yüksek bulduğu ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 2011'de Partizan'dan Manchester City'ye giden Savic, daha sonra Fiorentina'nın yolunu tuttu. Savic, 2015'ten beri Atletico'da oynuyor.

32 yaşındaki Karadağlı, bu sezon 10'u lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 927 dakika süre aldı. Karadağ adına 72 karşılaşmaya çıkan 1.87 boyundaki oyuncu 9 gol attı.

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