İngiliz ekibi Fransız yıldız Boey için harekete geçti

Galatasaray'da Okan Buruk 'un teknik direktörlük koltuğuna oturması sonrası performansını artıran ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Sacha Boey'a İngiltere Premier Lig 'in köklü takımlarından Aston Villa da talip oldu. İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

YÖNETİM KARAR VERECEK

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin Sacha Boey'un satışına onay verip vermeyeceği ise merak ediliyor. Transferin 10 gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan genç yıldızın en büyük hayali Premier Lig'de forma giymek. 22 milyon Euro ile Süper Lig'in en değerli oyuncusu olan 23 yaşındaki sağ bek, bu sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.