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Fenerbahçe İstanbulspor'u farklı geçti! Cengiz'den R2+Kare

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam etti. Lider Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler gol yağmuruna sahne olan maçta sahadan galip ayrıldı. İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda sağ kanatta görev alan Cengiz Ünder adeta şov yaptı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 15:01 Güncelleme 07 Ocak 2024, 17:55
Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Cengiz’den R2+Kare

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam etti. Lider Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler, gol yağmuruna sahne olan maçta sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Cengiz Ünder (4), Edin Dzeko'dan geldi. İstanbulspor ise Muammer Sarıkaya ile ağları havalandırdı.

Fenerbahçe Dusan Tadic ile de bir penaltıdan yararlanamadı.

CENGİZ'DEN HARİKA GOL! İŞTE O ŞUT

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Bu sonucun ardından puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 5 puanla son sırada kaldı.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

CENGİZ'DEN HAT TRICK!

Fenerbahçe'ye sezon başında 15 milyon eruo bedelle transfer olan Cengiz Ünder, performansıyla eleştirilmişti. Deplasmanda oynanan Kayserispor maçıyla beraber hem oynamaya hem de gol atmaya başlayan Cengiz, İstanbulspor ağlarını da boş geçmedi.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Maçı 4 golle tamamlayan milli futbolcu, kariyerindeki ilk hat trickine de imza atmış oldu.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

11'E YERLEŞTİ

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, sakatlığının ardından ilk 11'de görev almaya başladı.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor ve Galatasaray maçlarında ilk 11'de oynattığı 26 yaşındaki oyuncuyu, İstanbulspor deplasmanında da sahaya sürdü.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Cengiz, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta görev aldı.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

KANARYA'DA 7 EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takımlarına giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc kadroda yer almadı.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş ise cezaları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

SAVUNMADA MECBURİ ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki eksikler nedeniyle savunmada mecburi rotasyona gitti.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Afrika Uluslar Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans veren Kartal, sağ bekte de Mert Müldür'ü sahaya sürdü.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

MERT MÜLDÜR 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, 5 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki sağ bek, son olarak Fatih Karagümrük maçında 11'de görevlendirilmişti.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Mert, söz konusu süreçte Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında ise son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Galatasaray derbisine göre kadrosunda zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Deneyimli teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray maçına 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi kadroya yazamadı.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

62 yaşındaki çalıştırıcı, Afrika Uluslar Kupası'na giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku ile cezalı İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

İstanbulspor karşısında kalede Dominik Livakovic yer alırken, savunma dörtlüsü Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta ikilide Miguel Crespo ve İsmail Yüksek'i tercih eden Kartal, hücumda Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Kartal, gol yollarında yine Edin Dzeko'ya formayı verdi.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı

Karşılaşma öncesinde kendilerine ayrılan 26 bin 500 biletin tamamını tüketen sarı-lacivertliler, takımlarına maç öncesinde tezahüratlarla destek verdi.

Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı geçti! Olimpiyat’ı Cengiz ısıttı
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