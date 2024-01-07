CENGİZ'DEN HAT TRICK!



Fenerbahçe'ye sezon başında 15 milyon eruo bedelle transfer olan Cengiz Ünder, performansıyla eleştirilmişti. Deplasmanda oynanan Kayserispor maçıyla beraber hem oynamaya hem de gol atmaya başlayan Cengiz, İstanbulspor ağlarını da boş geçmedi.