Galatasaray, Konyaspor’la karşılaşacak! Cimbom devrenin son maçına 7 eksikle giriyor

NECİP'TEN İYİ HABER Kasımpaşa maçında başına aldığı darbe sonrası geçici bilinç kaybı yaşayan Necip Uysal'dan Beşiktaş'a iyi haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal'ın kontrollerinde herhangi bir organik bulguya rastlanmamıştır. Uysal, tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadır" denildi. Uysal bu sezon 20 maçta 1 gol attı.

TORREİRA'NIN GÖREVİ KAAN AYHAN'IN Cimbom'da Barış Alper Yılmaz'ın kart cezalısı Sacha Boey'in yerine sağ bekte oynaması bekleniyor. Sol bekte Kazımcan Karataş'ı düşünecek olan Okan Buruk, orta sahada ise Lucas Torreira'nın kart cezası sebebiyle Kaan Ayhan'ı 11'de görevlendirecek. Hakim Ziyech'in de Afrika Kupası'nda olması sebebiyle sağ kanatta Tete'ye görev verecek 50 yaşındaki teknik adam, en ileri uçta ise sakatlığı bulunan Icardi ve Afrika Kupası'nda milli takıma giden Bakambu'nun yerine Halil Dervişoğlu'na formayı vermesi bekleniyor.



PARA KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Galatasaray'da son günlerde ekonomik sorunlarla ilgili birçok iddia gündeme gelirken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler bu konuya son noktayı koydu. Yönetimin futbolculara ödeme yaptığı öğrenildi. Kaynak sorununun sözleşmesi biten locaların yeniden satışı ile çözüldüğü öğrenildi. 15 Ocak'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermek zorunda olan Galatasaray'ın, ödemelerin yapılması ile borçsuzluk kağıdını almasının önünde bir engel kalmadı.



O ARTIK BİZİM PARÇAMIZ DEĞİL

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'in geleceği ile ilgili bir açıklama yaptı. Milan'da kararları kendisinin verdiğini söyleyen Pioli, "Krunic'i performansı nedeniyle kadrodan çıkardım. Krunic'in bir başka takım arıyor olması bizim için daha iyi. Çünkü artık rotasyonumuzun bir parçası değil" diye konuştu.



SAKİN VE HUZURLUYUZ

Yıldız golcü Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko, Türkiye'ye olan saygısını ve aidiyetini anlattı. Türkçe konuşmayı hedeflediğini belirten Amra, "İstanbul'un büyüklüğünden ve kalabalığından korkuyordum. Ama burada her şeyimiz var. Sakin ve huzurluyuz" dedi. 'İleride Saraybosna'ya dönecek misiniz?' sorusuna ise Dzeko'nun eşi, "Edin, ayakları onu taşıyana kadar futbol oynayacak. Neler olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.



SARI KANARYA ZAFER PEŞİNDE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında bugün deplasmanda lig sonuncusu İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Olimpiyat Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. 44 puanla haftaya lider giren Kanarya'da milli takımlara giden Osayi ile Djiku'nun dışında cezalı olan İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan oynayamayacak. Ayrıca hazır olmayan Becao ile Zajc da İstanbulspor'a karşı görev alamayacak.



DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Bu sezon Fenerbahçe deplasmanda 8 maça çıkarken yenilgi yaşamadı. Samsun, Ankaragücü, Alanya, Kasımpaşa, Pendik, Beşiktaş ve Kayseri'yi mağlup eden Kanarya, Adana Demirspor ile berabere kalarak 22 puan topladı. 8 maçın 6'sında gol yemeyen Kanarya, dış sahada en fazla puan toplayan takım durumunda.



KAYSERİSPOR-SİVASSPOR

Süper Lig'in flaş takımlarından Kayserispor bugün saat 13.30'da Sivasspor'u konuk edecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçı Alper Akarsu yönetecek. Kayseri, ligde 17 maçta 29 puan topladı.



TİMO WERNER TOTTENHAM'A

Leıpzıg'ın golcüsü Timo Werner'in yeni takımı belli olmak üzere. Alman golcü, Tottenham ile büyük oranda anlaştı. İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacağı aktarıldı.



CAN UZUN 10 MİLYON EURO

Nürnberg'in Can Uzun'u ara transfer döneminde satmayı düşünmediği belirtilirken, gelecek yaz için genç futbolcunun bonservisine 10 milyon Euro istediği kaydedildi... Bayern ve Dortmund pusuda bekliyor.



TORRES İÇİN GERİ SAYIM

Beşiktaş'ın listesindeki orta saha Oliver Torres ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Sevilla yönetimi ve teknik ekibi Torres'in transferine onay vermiş durumda. Taraflar, 29 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde bir görüşme yapacak.



İSTANBUL'DA GOL SESİ YOK

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı. 35. dakikada Abeid'in ve 71. dakikada Emirhan'ın attığı goller VAR'dan gelen uyarılar sonucu iptal edildi. Başakşehir'in yenilmezlik serisi 4, Demir'in ise 3 maça çıktı.



SAMSUNSPOR 85'TE HAYAT BULDU1-0

Süper Lig'in 19. haftasında ateş hattını yakından ilgilendiren maçta Samsunspor, Karagümrük'ü evinde 1-0 mağlup etti. 85. dakikada Samsunspor öne geçti. Fofana'nın sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Ercan Kara, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0. Samsunspor ligde 2 maç aradan sonra 3 puana uzanarak nefes aldı.



ALPEREN'DEN 19 SAYI

NBA'de Houston Rockets, sahasında Minnesota'ya 122-95 yenildi. Houston'da 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 19 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle oynadı. Timberwolves'ta Anthony Edwards 24 sayı kaydetti.



ERENCAN 6 GOLE ULAŞTI

Pendik'te oynayan Erencan Yardımcı, Gaziantep FK maçındaki golüyle 6 gole ulaştı. 21 yaşındaki forvet böylece Aytaç Kara ve İrfan Can Kahveci ile beraber ligin en çok gol atan 3 yerlisinden biri oldu.



BEŞİKTAŞ POTADA GÜLDÜ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Samsunspor'u 76-70 yendi. Diğer maçlar: Galatasaray Ekmas-Tofaş: 95-76, Karşıyaka- Manisa: 87-91, B.Çekmece-F.Bahçe: 58-89.



ANTEP SKORU KORUYAMIYOR

Gaziantep FK, Adana Demirspor'a karşı 71. dakikayı 2-0 önde geçerken 72 ve 73'te yediği 2 golle maçtan bir puanla ayrıldı. Antep ekibi, Pendik maçında da 77 ve 80. dakikada yediği gollerle 1 puaalabildi.