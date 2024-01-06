Transferde atağa kalkan Galatasaray planını hazırladı! Cimbom İngiliz devi Arsenal’den Jorginho’nun peşinde

Sezon başında ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, devre arasında da takviyeler yapmaya devam edecek. Tanguy Ndombele'den memnun olmayan Cimbom, İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen Jorghinho transferi için planını hazırladı.





BÜTÇE ÇALIŞMASI HAZIR

Cimbom, bu sezon transfer edilen futbolculardan biri olan Hakim Ziyech ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, yıllık 3.6 milyon Euro kazanan Faslı oyuncunun maaş yükünden kurtulup, Premier Lig devi Arsenal'de oynayan Jorginho'yu renklerine bağlamayı hedefliyor. Böylelikle Aslan, hem istenen verim alınamayan Ziyech ile vedalaşmış hem de teknik heyetin talep ettiği orta alan transferini gerçekleştirmiş olacak.