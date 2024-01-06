Trabzonspor bugün Ankaragücü’nün konuğu olacak! Avcı’nın hedefi seriyi sürdürmek

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor bugün Ankaragücü'nün konuğu olacak. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. Karadeniz devi, başkent deplasmanından galibiyetle ayrılarak 3'üncü sıradaki yerini korumak istiyor. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki dış saha yenilgisizliğini sürdürme peşinde.
Ligde Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen Bordo- Mavililer, Avcı ile dış sahada yenilgi görmeyerek daha başarılı performans ortaya koydu. Fırtına, Abdullah Avcı ile oynadığı 5 deplasmanda 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan elde ederek rakip sahada 2.2 puan ortalamasıyla mücadele etti.
Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine 4. kez rakip olacak. Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Avcı'nın Trabzonspor'una karşı 3 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar birer galibiyet alırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.