ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Transferde rakip Sevilla

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 19. hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 19. hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.
Sahadan 3 puan ile ayrılıp Fenerbahçe'yi takibini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılarda eskik futbolcular can sıkıyor.
Cezalı olan Sacha Boey ve Torreira takımını zorlu maçta yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Davinson Sanchez de karşılaşmada forma giyemeyecek.
Burun ameliyatı geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun ise son durumu maç saatinde belli olacak.
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Öte yandan Galatasaray, takımını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Geçen sezon başarılı transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, bu sezonda da kaliteli isimlerle takımını güçlendirme peşinde.
Kulübün son gözdesi ise Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi.
NDOMBELE'NİN YERİNE NDİDİ
Galatasaray, bu sezon Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Ndombele'in boşluğunu doldurması beklenen isim ise Ndidi. Nijeryalı oyuncunun tecrübesi ve sahadaki etkisi, Galatasaray teknik ekibinin dikkatini çekmiş durumda.
SEVİLLA DA TRANSFER YARIŞINDA
Wilfred Ndidi için Galatasaray'ın en büyük rakibi, İspanya'nın güçlü takımlarından Sevilla.
Ndidi'nin La Liga'da oynamak istemesi, Sevilla'yı transferde bir adım öne çıkarıyor.
Ancak Galatasaray, Ndidi'nin sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle düşük bir bonservis bedeliyle transferi şimdiden bitirmek istiyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray yönetimi, Ndidi'nin transferi için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.
Nijeryalı oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etme olasılığı, taraftarları heyecanlandırıyor.