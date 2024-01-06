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ÖZEL | Galatasaray'a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Transferde rakip Sevilla

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu sezon başında olduğu gibi kaliteli isimlerle güçlendirmek istiyor. Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Aslan, bu ismin yerini tartışılmayacak bir isimle doldurmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı orta saha için Galatasaray düşük bir miktar bonservis vererek transferi şimdiden noktalamak istiyor. Sarı kırmızılıların bu transferdeki rakibi ise Sevilla. İşte detaylar...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 15:12 Güncelleme 06 Ocak 2024, 15:12
ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Transferde rakip Sevilla

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 19. hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

Sahadan 3 puan ile ayrılıp Fenerbahçe'yi takibini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılarda eskik futbolcular can sıkıyor.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

Cezalı olan Sacha Boey ve Torreira takımını zorlu maçta yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Davinson Sanchez de karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

Burun ameliyatı geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun ise son durumu maç saatinde belli olacak.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Galatasaray, takımını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

Geçen sezon başarılı transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, bu sezonda da kaliteli isimlerle takımını güçlendirme peşinde.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

Kulübün son gözdesi ise Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

NDOMBELE'NİN YERİNE NDİDİ

Galatasaray, bu sezon Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı planlıyor.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

Ndombele'in boşluğunu doldurması beklenen isim ise Ndidi. Nijeryalı oyuncunun tecrübesi ve sahadaki etkisi, Galatasaray teknik ekibinin dikkatini çekmiş durumda.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

SEVİLLA DA TRANSFER YARIŞINDA

Wilfred Ndidi için Galatasaray'ın en büyük rakibi, İspanya'nın güçlü takımlarından Sevilla.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

Ndidi'nin La Liga'da oynamak istemesi, Sevilla'yı transferde bir adım öne çıkarıyor.
Ancak Galatasaray, Ndidi'nin sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle düşük bir bonservis bedeliyle transferi şimdiden bitirmek istiyor.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray yönetimi, Ndidi'nin transferi için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla

Nijeryalı oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etme olasılığı, taraftarları heyecanlandırıyor.

ÖZEL | Galatasaray’a yıldız orta saha: Ndombele unutulacak! Ndidi transferinde rakip Sevilla
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