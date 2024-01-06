Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.
Sarı lacivertliler transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala temaslarını hızlandırdı.
Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hedeflediği futbolcularla pazarlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçeli yöneticiler tıpkı sezon başında olduğu gibi ara transferde de tam isabet sağlamayı planlıyor.
Bu yüzden tespit edilen futbolcular, hem izleme komitesi hem de İsmail Kartal'ın onayından geçiyor.
Sarı-lacivertli takımın savunma, orta saha ve forvet hattını güçlendirmek için gözüne kestirdiği isimler belli oldu.
Stoper mevkiisi için Stefan Savic, orta saha için Rade Krunic ve forvet bölgesi için Anthony Martial, transfer listesinin başını çekiyor.
BRANCO İTALYA'YA GİTTİ!
Fenerbahçe, transfer döneminin hız kazandığı bu günlerde Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferi için önemli adımlar atıyor.
Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Branco'nun, Krunic'i kadrosuna katmak için İtalya'ya gittiği bildirildi.
TEKLİF MİLAN'A YETERSİZ GELDİ
Fenerbahçe'nin, Milan'dan ayrılmak isteyen Krunic için İtalyan kulübüne 4 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi.
Ancak Milan'ın bu teklifi düşük bulduğu ve henüz Fenerbahçe'ye bir geri dönüş yapmadığı belirtildi.
FENERBAHÇE PAZARLIK İSTEMİYOR
Krunic'in sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesi ve Fenerbahçe'nin bu durumu göz önünde bulundurarak daha fazla bonservis bedeli ödemek istememesi, transfer sürecinin en önemli noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
KRUNİC AYRILIK İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Öte yandan, Rade Krunic'in ayrılık hazırlığında olduğu ve eşyalarını toplamaya başladığı bildirildi.
Bu gelişme, transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşabileceğine işaret ediyor.
FENERBAHÇE TARAFTARI BEKLEYİŞTE: TRANSFERİN SONUCU NE OLACAK?
Fenerbahçe taraftarları bu transfer gelişmesini büyük bir merak ve heyecanla takip ederken, kulübün bu transferdeki kararlılığı ve Milan'ın son tavrı merak konusu.
Transferin sonucunun ne olacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak.