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Fenerbahçe'de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan'ın yanıtı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler orta saha ve stoper takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Sportif direktör Branco, Krunic transferini noktalamak için İtalya'ya gitti. Bunun üzerine Boşnak yıldızdan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar ve Milan'ın Fenerbahçe'ye yanıtı...

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 15:55 Güncelleme 06 Ocak 2024, 15:55
Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Kanarya mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Fenerbahçe, transfer piyasasında hareketli günler geçiriyor.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Sarı lacivertliler transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala temaslarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hedeflediği futbolcularla pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Fenerbahçeli yöneticiler tıpkı sezon başında olduğu gibi ara transferde de tam isabet sağlamayı planlıyor.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Bu yüzden tespit edilen futbolcular, hem izleme komitesi hem de İsmail Kartal'ın onayından geçiyor.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Sarı-lacivertli takımın savunma, orta saha ve forvet hattını güçlendirmek için gözüne kestirdiği isimler belli oldu.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Stoper mevkiisi için Stefan Savic, orta saha için Rade Krunic ve forvet bölgesi için Anthony Martial, transfer listesinin başını çekiyor.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

BRANCO İTALYA'YA GİTTİ!

Fenerbahçe, transfer döneminin hız kazandığı bu günlerde Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferi için önemli adımlar atıyor.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Branco'nun, Krunic'i kadrosuna katmak için İtalya'ya gittiği bildirildi.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

TEKLİF MİLAN'A YETERSİZ GELDİ

Fenerbahçe'nin, Milan'dan ayrılmak isteyen Krunic için İtalyan kulübüne 4 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Ancak Milan'ın bu teklifi düşük bulduğu ve henüz Fenerbahçe'ye bir geri dönüş yapmadığı belirtildi.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

FENERBAHÇE PAZARLIK İSTEMİYOR

Krunic'in sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesi ve Fenerbahçe'nin bu durumu göz önünde bulundurarak daha fazla bonservis bedeli ödemek istememesi, transfer sürecinin en önemli noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

KRUNİC AYRILIK İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Öte yandan, Rade Krunic'in ayrılık hazırlığında olduğu ve eşyalarını toplamaya başladığı bildirildi.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Bu gelişme, transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşabileceğine işaret ediyor.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

FENERBAHÇE TARAFTARI BEKLEYİŞTE: TRANSFERİN SONUCU NE OLACAK?

Fenerbahçe taraftarları bu transfer gelişmesini büyük bir merak ve heyecanla takip ederken, kulübün bu transferdeki kararlılığı ve Milan'ın son tavrı merak konusu.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Transferin sonucunun ne olacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak.

Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı
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