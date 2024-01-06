Fenerbahçe’de Krunic gelişmesi! Boşnak yıldızdan flaş hamle: İşte Milan’ın yanıtı

Stoper mevkiisi için Stefan Savic, orta saha için Rade Krunic ve forvet bölgesi için Anthony Martial, transfer listesinin başını çekiyor.

BRANCO İTALYA'YA GİTTİ! Fenerbahçe, transfer döneminin hız kazandığı bu günlerde Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferi için önemli adımlar atıyor.

Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Branco'nun, Krunic'i kadrosuna katmak için İtalya'ya gittiği bildirildi.

TEKLİF MİLAN'A YETERSİZ GELDİ Fenerbahçe'nin, Milan'dan ayrılmak isteyen Krunic için İtalyan kulübüne 4 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi.