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Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar sol bek, stoper, orta saha ve kanat transferi yapmak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda gündeme bomba gibi bir isim geldi. A Spor'un haberine göre Okan Buruk, Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen o yıldızı listesine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 11:15 Güncelleme 06 Ocak 2024, 11:21
Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Sarı kırmızılılar ara transferde önemli futbolcuları kadrosuna katarak üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Yönetim, transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerini sıklaştırdı.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sezonun ikinci yarısı için en az 3 takviye yapılması bekleniyor.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Galatasaray'da transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı kaydedildi.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılılar, mali koşullara uygun ve kalitesi yüksek isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Yönetim özellikle yaz ayında flaş yıldızları transfer etmişti.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Ancak bu oyunculardan bazıları istenen katkıyı sağlayamadı.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Sarı kırmızılı idareciler aynı hatayı bu kez tekrarlamak istemiyor.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Galatasaray, ara transferde takıma direkt katkı sağlayacak ve soru işareti yaratmayacak profilde net futbolcuları kadrosuna katmayı hedefliyor.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Cimbom uzun araştırmalar sonrası istenen profildeki futbolcuları belirledi.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Bu isimlere izleme komitesi ve Okan Buruk da onay verdi.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Bu doğrultuda sarı kırmızıların sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Aslan'ın devre arasında çok konuşulacak bir ismi transfer edeceği öne sürüldü.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Galatasaraylı idarecilerin geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen o yıldız için devrede olduğu iddia edildi.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi durumunda ezeli rakibine psikolojik olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Ayrıca kadrosunu çok önemli bir futbolcuyla takviye etmiş olacak.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Yönetim, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un ayrılık olasılığına karşın bu transferi bitirmeye çalışacak.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

İşte Aslan'ın peşinde olduğu o yıldız...

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

SZALAI ASLAN OLUYOR!

Galatasaray, Almaya Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'yi gündemine aldı.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Stoper hattına ocak ayında kaliteli bir transfer yapmak isteyen Cimbom'un, Macar savunmacı için temaslara başladığı öne sürüldü.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibine imza atan Szalai'nin ise Türkiye'ye dönemek istediği kaydedildi.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Szalai'nin bu nedenle sarı kırmızılılardan gelen teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Galatasaraylı kurmayların, takımda forma şansı bulmakta zorluk çeken Szalai'yi 6 aylığına kiralamak istediği öne sürüldü.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Hoffenheim'ın gelen bu öneriye sıcak baktığı ve 1.5-2 milyon Euro arasında bir kiralama bedeli talep ettiği bildirildi.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Sarı kırmızılıların transfer için yoğun uğraş verdiği ve kiralama bedeli olmadan başarılı oyuncuyu kadroya katmanın planlarını yaptığı ifade edildi.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Szalai'nin 6 aylık maaşını ödemeyi kabul eden Aslan'ın, transferi kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Attila Szalai bu sezon Hoffenheim'da 6 maça çıktı.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

25 yaşındaki defans bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Szalai'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Macar futbolcu sezon başında Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro bonservis ücretiyle Alman ekibine imza atmıştı.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor

Szalai kariyerinde Apol. Limassol Mezökövesd gibi takımlarda da ter dökmüştü.

Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Atilla Szalai geliyor
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