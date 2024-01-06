Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Aslan'ın devre arasında çok konuşulacak bir ismi transfer edeceği öne sürüldü.

Galatasaraylı idarecilerin geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen o yıldız için devrede olduğu iddia edildi.

Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi durumunda ezeli rakibine psikolojik olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.

Ayrıca kadrosunu çok önemli bir futbolcuyla takviye etmiş olacak.