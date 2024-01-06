Galatasaray kimya bozacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı geliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sezonun ikinci yarısı için en az 3 takviye yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı kaydedildi.
Listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılılar, mali koşullara uygun ve kalitesi yüksek isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.
Yönetim özellikle yaz ayında flaş yıldızları transfer etmişti.
Ancak bu oyunculardan bazıları istenen katkıyı sağlayamadı.
Sarı kırmızılı idareciler aynı hatayı bu kez tekrarlamak istemiyor.
Galatasaray, ara transferde takıma direkt katkı sağlayacak ve soru işareti yaratmayacak profilde net futbolcuları kadrosuna katmayı hedefliyor.
Cimbom uzun araştırmalar sonrası istenen profildeki futbolcuları belirledi.
Bu isimlere izleme komitesi ve Okan Buruk da onay verdi.
Bu doğrultuda sarı kırmızıların sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.
Aslan'ın devre arasında çok konuşulacak bir ismi transfer edeceği öne sürüldü.
Galatasaraylı idarecilerin geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen o yıldız için devrede olduğu iddia edildi.
Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi durumunda ezeli rakibine psikolojik olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.
Ayrıca kadrosunu çok önemli bir futbolcuyla takviye etmiş olacak.
Yönetim, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un ayrılık olasılığına karşın bu transferi bitirmeye çalışacak.
İşte Aslan'ın peşinde olduğu o yıldız...
SZALAI ASLAN OLUYOR!
Galatasaray, Almaya Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'yi gündemine aldı.
Stoper hattına ocak ayında kaliteli bir transfer yapmak isteyen Cimbom'un, Macar savunmacı için temaslara başladığı öne sürüldü.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibine imza atan Szalai'nin ise Türkiye'ye dönemek istediği kaydedildi.
Szalai'nin bu nedenle sarı kırmızılılardan gelen teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.
Galatasaraylı kurmayların, takımda forma şansı bulmakta zorluk çeken Szalai'yi 6 aylığına kiralamak istediği öne sürüldü.
Hoffenheim'ın gelen bu öneriye sıcak baktığı ve 1.5-2 milyon Euro arasında bir kiralama bedeli talep ettiği bildirildi.
Sarı kırmızılıların transfer için yoğun uğraş verdiği ve kiralama bedeli olmadan başarılı oyuncuyu kadroya katmanın planlarını yaptığı ifade edildi.
Szalai'nin 6 aylık maaşını ödemeyi kabul eden Aslan'ın, transferi kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.
Attila Szalai bu sezon Hoffenheim'da 6 maça çıktı.
25 yaşındaki defans bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Szalai'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Macar futbolcu sezon başında Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro bonservis ücretiyle Alman ekibine imza atmıştı.
Szalai kariyerinde Apol. Limassol Mezökövesd gibi takımlarda da ter dökmüştü.