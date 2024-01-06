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Kartal evinde yıkıldı! Kasımpaşa'ya 3 golle boyun eğen Beşiktaş evinde üst üste 3. kez kaybetti

Kasımpaşa 41’de da Costa ile öne geçti. 45+2’de Semih Kılıçsoy beraberliği getirdi. 80 ve 83’te bir kez daha sahneye çıkanK asımpaşalı da Costa, Kara Karta’lın ipini çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ocak 2024 Güncelleme 06 Ocak 2024, 07:00
Kartal evinde yıkıldı! Kasımpaşa’ya 3 golle boyun eğen Beşiktaş evinde üst üste 3. kez kaybetti

Beşiktaş Süper Lig'in 19. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti. 17. dakikada Semih Kılıçsoy ceza sahasına hızla girdi. Sağına çekip kaleyi deneyen Semih, kaleci Gianniotis'i geçemedi. 34'te Kasımpaşalı Gökhan'ın şutunu Mert kornere çeldi. 1 dakika sonra Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda Aytaç Kara'nın kafa vuruşunu Mert Günok müthiş çıkardı.

41'de Kasımpaşa'da Da Costa, sağına çekip ceza sahası dışından vurdu. Uzak köşeye giden top üst direğin içine de çarpıp ağlara gitti: 0-1. 45+2'de Rashica içeriye çevirdi. Semih Kılıçsoy dar açıdan topu ağlara yolladı: 1-1. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Mamadou Fall kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Uzak köşeyi düşündü ancak top kaleyi bulamadı. Kasımpaşa 80'de da Costa'nın golüyle öne geçti. Yıldız oyuncu, Gomis'in ortasında kale önünde kafayla topu ağlara yolladı: 1-2. 83'te Neto'nun pasında topla buluşan Da Costa, farkı 2'ye çıkartan golü attı: 1-3... 89'da Kasımpaşalı Gökhan'ın şutu direkten dışarı çıktı.


YİNE AYNI NAKARAT!
KASIMPAŞA'YA 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın son haftalarda evinde aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Kartal, sahasında oynadığı son 3 maçta Fenerbahçe'ye, Alanyaspor'a ve Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla yenildi. Kalesinde 9 gol gördü. 3 gol attı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa maçına ilgi göstermedi. Tribünlerdeki boşluklar dikkat çekti. İki takım sahaya çıkarken "Baba" filminin müziği çaldı.



SEMİH YETMEDİ
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy, Hatayspor ile deplasmanda oynanan maçta sahne almış ve Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşamıştı. Dün gece ise Kasımpaşa filelerini havalandırdı. Takımının beraberlik golünü atan 18 yaşındaki genç yıldız maç sonrası ise mağlubiyet nedeniyle bir hayli üzgündü. Genç Semih, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Daha çok çalışıp iyi sonuçlar alacağız" dedi.


NECİP UYSAL DEVAM EDEMEDİ
Kara Kartal'ın atom karıncası Necip Uysal, Kasımpaşa maçının 66. dakikasında sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun yerine oyuna Tayyip Talha girdi. 24 yaşındaki stoper uzun bir aradan sonra bu sezon ilk kez forma şansı buldu.


MULEKA'YA ISLIKLI PROTESTO
Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Kongolu golcü Jackson Muleka'ya maç boyunca tepkiliydi. Genç golcü, oyundan çıkarken Siyah- Beyazlı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Muleka, 60. dakikada yerini Ghezzal'a bırakırken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar bu dakikada yapılan değişikliklerde oyuna dahil olan Rachid Ghezzal'a ise alkışlarla destek verdi. Bu sezon 16 Süper Lig maçında görev yapan Muleka, sadece 2 gol atabildi. Kongolu yıldız son golünü geride kalan yılın Kasım ayında atmıştı.

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