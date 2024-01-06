Kartal evinde yıkıldı! Kasımpaşa’ya 3 golle boyun eğen Beşiktaş evinde üst üste 3. kez kaybetti





SEMİH YETMEDİ

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy, Hatayspor ile deplasmanda oynanan maçta sahne almış ve Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşamıştı. Dün gece ise Kasımpaşa filelerini havalandırdı. Takımının beraberlik golünü atan 18 yaşındaki genç yıldız maç sonrası ise mağlubiyet nedeniyle bir hayli üzgündü. Genç Semih, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Daha çok çalışıp iyi sonuçlar alacağız" dedi.





NECİP UYSAL DEVAM EDEMEDİ

Kara Kartal'ın atom karıncası Necip Uysal, Kasımpaşa maçının 66. dakikasında sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun yerine oyuna Tayyip Talha girdi. 24 yaşındaki stoper uzun bir aradan sonra bu sezon ilk kez forma şansı buldu.





MULEKA'YA ISLIKLI PROTESTO

Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Kongolu golcü Jackson Muleka'ya maç boyunca tepkiliydi. Genç golcü, oyundan çıkarken Siyah- Beyazlı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Muleka, 60. dakikada yerini Ghezzal'a bırakırken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar bu dakikada yapılan değişikliklerde oyuna dahil olan Rachid Ghezzal'a ise alkışlarla destek verdi. Bu sezon 16 Süper Lig maçında görev yapan Muleka, sadece 2 gol atabildi. Kongolu yıldız son golünü geride kalan yılın Kasım ayında atmıştı.

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