Juventus 'ta forma giyen Kenan Yıldız her geçen gün performansını artırmaya devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcu ligde Frosinone'ye attığı golün ardınan İtalya Kupası 'nda Salernita'ya karşı da gol sevinci yaşadı. 66'da oyuna giren yıldız isim 85'te sol kanattan şık çalımlarla ceza sahasına girip topu ağlarla buluşturdu.



Genç futbolcu böylelikle son 3 maçta 2. golünü attı. Kenan'ın resitaline İtalyan efsane Fabrizio Ravanelli de kayıtsız kalmadı. Revanelli, genç futbolcu için "Olağanüstü bir yıldız doğuyor. Bu gol Frosinone'ye attığı gole biraz benziyor ama bu kesinlikle daha zor. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu." şeklinde görüş belirtti.